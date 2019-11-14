В Малиновском детском доме дети живут в «тренировочных» квартирах

С апреля 2018 года в Малиновском детском доме-интернате внедряется модель сопровождаемого проживания. Воспитанники учреждения, которым уже исполнилось 18 лет, могут жить в так называемой тренировочной квартире и в гостинице на территории детского дома, а также в тренировочной квартире, расположенной за стенами учреждения, в селе Малиновка. В общей сложности таким образом проживают 20 воспитанников.

Данная модель уникальна для Амурской области и существует только на базе этого социального учреждения, говорят в Малиновском доме-интернате. Ее цель – обучить навыкам самостоятельного проживания воспитанников с тяжелыми нарушениями развития. Дети учатся решать повседневные жизненные задачи – бытовые, социальные и коммуникативные, сами организуют свой досуг и занимаются самореализацией. Сопровождающими сотрудниками являются работники отделения, сотрудники службы сопровождения, персональные наставники. Подготовка к самостоятельному проживанию начинается еще в детском доме. С помощью сопровождающих сотрудников отделения воспитанники посещают учреждения куль­туры и отдыха, спорта, магазины, пользуются транспортом, учатся правилам поведения в общественных местах, культуре общения с окружающими людьми.

Одна из тренировочных квартир Малиновского дома-интерната находится в самом детском доме. Первые 8 воспитанников заселились сюда в октябре. Девушки и юноши проживают в отдельных комнатах, также в квартире есть прихожая и гостиная, совмещенная с кухней.

В квартире есть электроплита, холодильник, стиральные машины, бытовые электроприборы и посуда. Проживая в такой квартире, воспитанники с инвалидностью должны овладеть универсальными действиями и жизнен­ными компетенциями на фоне постепенного сокращения объема помощи со стороны сопровождаю­щих, говорят в учреждении. При этом дети обучаются по адаптированным общеобразовательным программам, а специалисты по социальной работе организуют их деятельность по индивидуальным программам.

Также у выпускников детского дома в возрасте от 18 до 25 лет есть возможность получить социальный опыт, проживая в социальной гостинице на территории учреждения. Она расположена в административном корпусе и действует с марта. По договору социального найма в гостинице проживают 10 выпускников. Жилые комнаты в гостинице рассчитаны на проживание 2-3 человек, есть бытовая комната (учебная кухня), санузел, душевая.

«Обстановка здесь максимально приближена к домашней. Помещения обеспечены современной мебелью и оборудованием, каждая жилая комната отличается интерьером. Наши выпускники могут приобрести собственную мебель и предметы интерьера, – рассказывают в детском доме. – Проживающие в гостиничных номерах составляют единый малый коллектив, в котором ведется большая работа по осознанному соблюдению правил общежития, уважительному отношению друг к другу и к обслужива­ющему персоналу. В ходе за­нятий отрабатываются навыки приготовления первых и вторых блюд, выпечки, заготовок на зиму. Сопровождающие сотрудники – инструктор по труду и специалист по социальной работе – ведут работу по 8-10 часов ежедневно. Некоторые воспитанники, способные готовить и следить за порядком на кухне практически самосто­ятельно, являются «наставниками» для других».

Пять воспитанников, которые проживают в гостинице, трудоустроены на должности вспомогательного персонала в учреждении. Все проходят профессиональное обучение дистанционно, чтобы получить квалификацию не сложного вида труда: садовник (дворник), социальный работник и другие.

Также у выпускников Малиновского дома-интерната есть возможность жить во внешней тренировочной квартире. Она расположена за пределами учреждения, в селе Малиновка. Сейчас в такой квартире проживают 2 выпускницы интерната 23 и 24 лет, обе девушки трудоустроены на должности в детском доме.

«Некоторые местные жители поначалу негативно отнеслись к этому, но теперь видят, что наши воспитанницы живут обычной жизнью. Девочки у нас работают – одна кухонный работник, другая уборщица. Каждый день мы с ними видимся, беседуем, навещает их инструктор по труду», – рассказывает заместитель директора Наталья Скворцова.

Чтобы оценить, сможет ли ребенок жить самостоятельно, специалисты учреждения проводят диагностику, делают упор на занятиях и организуют экскурсии, чтобы социализация воспитанников проходила более активно. «Сами воспитанники буквально горят желанием жить отдельно, для них это стимул – выйти из наших стен и жить на квартире. Ждут – скорее бы мне 18 лет. У нас очередь», – добавляет Наталья Александровна.

Сегодня в Малиновском доме-интернате воспитывается 118 детей – от 4 до 25 лет. «Даже самых тяжелых своих воспитанников мы не считаем бесперспективными, – говорят в учреждении. – Наши специалисты занимаются и развивают каждого ребенка».

Внедряя новые модели сопровождаемого проживания, амурские специалисты перенимали опыт подобных учреждений Санкт-Петербурга, Иркутска и Новосибирска. И сейчас видят позитивные изменения. «Дети стали больше ценить то что у них есть, то что сами себе покупают – телевизор, плеер, колонка, планшет – ничего не ломают, берегут. Самое позитивное – то, что у наших детей будет будущее. У них появляется шанс для жизни, такой же как у остальных людей», – заключает Наталья Скворцова.

В ближайшее время в учреждении хотят приобрести еще одну квартиру в селе Малиновка. В планах на следующих год – продолжить внедрять новый опыт и делиться им с другими амурскими социальными учреждениями.