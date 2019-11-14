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14ноября
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В благовещенской квартире из-за затянувшегося капремонта потолок покрыла изморозь

В благовещенской квартире из-за затянувшегося капремонта потолок покрыла изморозь
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске потолок одной из квартир дома № 10 по улице Институтской покрыла изморозь. Ее жильцы жалуются на холод: температура держится на отметке плюс 14 градусов. Виной всему незавершенный капитальный ремонт крыши, говорят замерзающие горожане.

«Крышу разобрали, полностью обшивку, кровлю сняли. Остались одна бетонная плита и потолок. То есть утеплитель весь снят, и все это брошено. Я спросил у рабочих, в чем дело, они говорят, что у них нет утеплителя. Мы живем на пятом этаже, он последний. Сейчас 14 градусов у нас в квартире. Жить невозможно. В течение дня температура может еще опуститься. Обои начали отслаиваться, в углах сырость, неприятный запах», – рассказал один из замерзающих.

Он обратился с заявлениями в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области и в областную жилищную инспекцию с просьбой разобраться в ситуации и предоставить временное жилье.

«В квартире недавно был сделан свежий ремонт. Сейчас натяжной потолок по всей квартире в конденсате, с полотна капает вода. Лампочки выкручены: в них также вода. Поднялись на крышу, вся она разобрана, работают 2 рабочих, которые сообщают, что уже две недели не выдают утеплитель. Старый утеплитель давно демонтирован, поэтому на крыше, по сути, одна бетонная плита с расщелинами, из которых дует. Со мной живет ребенок 2011 года рождения с хроническим бронхитом. Данная ситуация подвергает опасности здоровье ребенка, находиться в таких условиях просто невозможно», – говорится в одном из заявлений.

Со слов благовещенца, с подобной проблемой столкнулись жильцы еще пяти квартир. Они также обратились в Фонд капремонта. «Уже вчера терпение лопнуло, написали претензию к подрядчику. Вроде начали долбить там что-то на крыше после этих писем. Долбить-то можно еще долго, но нужно утеплять. На потолке конденсат, все промерзло, даже если сейчас положат утеплитель, что будет дальше с этой водой, неизвестно», – поясняет мужчина. Заявленные сроки капитального ремонта крыши: июль – октябрь 2019 года.

«С сегодняшнего дня там базалит стелют, вчера закупили вечером, подняли на крышу. Устраним эту ситуацию в течение дня. А на все работы по крыше уйдет месяца полтора. Мы зашли туда три недели назад только туда, договор составлен был. Почему ремонт затягивается – этот вопрос к заказчику нужно задавать, я исполнитель. Если материалы задерживать не будут, то я успеваю в свои сроки», – пояснил представитель компании субподрядчика.

«Там дело в том, что чуток поторопились – сняли керамзит, но вчера ночью привезли утеплитель, утепляют. Почему сроки затянулись, не могу ответить вам, но мы его сделаем быстренько – до числа 15 следующего месяца», – сообщили в подрядной организации.

Между тем жилец квартиры, где из-за конденсата пострадал свежий ремонт, обратился в Фонд капитального ремонта. Был составлен акт обследования. Благовещенец планирует взыскать ущерб.

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#ЖКХ

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