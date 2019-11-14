Кто в Благовещенске живет фактически в городе, а формально – в селе (видео)

В Благовещенске часть многоквартирных домов на улице Воронкова, напротив областной больницы, визуально представляют городскую застройку. Формально – это сельская местность, жилой район села Чигири. Корреспондент Альфа ТВ выяснил, какие преимущества и недостатки испытывают жители этих домов, становясь сельскими жителями.

Границу между городом Благовещенском и селом Чигири вдоль улицы Воронкова установили областным законом в 2005 году. По данным Чигиринского сельсовета, в селе на сегодняшний день прописаны около двадцати тысяч жителей. В будущем для сельчан планируют построить новый детский сад и школу на пятьсот учеников. Проектно-сметная документация образовательного учреждения уже в разработке.