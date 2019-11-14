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14ноября
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сегодня, 10:29 3

Кто в Благовещенске живет фактически в городе, а формально – в селе (видео)

Кто в Благовещенске живет фактически в городе, а формально – в селе (видео)

В Благовещенске часть многоквартирных домов на улице Воронкова, напротив областной больницы, визуально представляют городскую застройку. Формально – это сельская местность, жилой район села Чигири. Корреспондент Альфа ТВ выяснил, какие преимущества и недостатки испытывают жители этих домов, становясь сельскими жителями.

Границу между городом Благовещенском и селом Чигири вдоль улицы Воронкова установили областным законом в 2005 году. По данным Чигиринского сельсовета, в селе на сегодняшний день прописаны около двадцати тысяч жителей. В будущем для сельчан планируют построить новый детский сад и школу на пятьсот учеников. Проектно-сметная документация образовательного учреждения уже в разработке.

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#Альфа ТВ #закон

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Комментарии
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  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    13 минут назад

    Уже давно пора «село» Чигири, «слившееся» с областной столицей, присоединять к городскому округу Благовещенска. Да, и вообще, коль появились у нас по Закону «городские округа», так давно пора в их черту вводить все населенные пункты, стоящие ближе 10 километров к городской черте городов Амурской области. Нужно давно делать, по примеру многих других городов, «Большой Благовещенск», да и других амурских городов тоже: «Большой Белогорск», «Большой Свободный» и т.д. Достали уже эти «псевдо-села» под теплым боком городов, села, уже давно потерявшие статус традиционных сел ( с аграрным производством), и превратившиеся уже в тип «сел-прилипал» (прилипших к городам), в «дачные, пригородные поселки»!

  • Таяна

    Таяна
    11 минут назад

    Женщины, проживающие в селе Чигири - тоже жители сельской местности и могут работать меньше часов в неделю?

  • Правдолюбка я

    Правдолюбка я
    6 минут назад

    ТаянаЖенщины, проживающие в селе Чигири - тоже жители сельской местности и могут работать меньше часов в неделю?


    Я думаю что да. Так как в паспорте прописка Село Чигири.

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