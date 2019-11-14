Стрельба в центре Благовещенска: по предварительным данным, есть погибший (фото, видео, обновление)

Обновлено: 11:09



10:31. Житель Благовещенска сообщил, что стал очевидцем происшествия в центре города. В районе пересечения улиц Красноармейской и Шевченко он услышал выстрелы и увидел пять экипажей полиции, подъехала и скорая помощь.

«Перестрелка на Красноармейской – Шевченко, здесь уже пять экипажей полиции. Выбегают с пистолетами и в бронежилетах. Внутри стрельба, мимо ходить нельзя, народ выбегает из здания без курток», – рассказал очевидец. На его глазах из здания вывели мужчину.

«Перекрыли Красноармейскую, много машин с мигалками, бегают возле техникума (Амурский колледж строительства и коммунального хозяйства – Прим. ред.)», – сообщает другой очевидец.

«Полицейские стоят перестреливаются с кем-то, 4 экипажа, плюс ППСники, вон они за машинами прячутся с пистолетами. Разборки какие-то. Тип какой-то ходит со стволом», – сообщает автор видео.

По неподтвержденной информации, студент стрелял из дробовика. Озвучиваются неофициальные данные об одном убитом и одном раненом. Корреспондент ИА «Амур.инфо» обратился за комментарием в управление МВД России по Амурской области.

10:48. В результате происшествия есть раненые. Журналист информагентства, который находится на месте происшествия, передает, что одного из участников происшествия забирает скорая помощь. Также полицией подтверждается информация, что стрелял студент. К месту случившегося никого не пускают, район оцеплен полицией, студентов колледжа не выпускают из аудиторий. За происходящим наблюдают много прохожих.

11:05. Из информации, поступающей с места происшествия, стало известно, что стрелявшему – 18 лет. Он стрелял из ружья в аудитории на третьем этаже учебного заведения. Фамилия погибшего в результате стрельбы – Рожков. О стрелявшем говорят, что это обычный, спокойный парень. Версий, почему он начал стрелять, пока нет. По словам очевидцев, во время занятий студент вышел в туалет и вернулся с ружьем.

В момент стрельбы в аудитории находилось около 20 человек, почти вся группа. Когда началась стрельба, учащиеся разбежались, их вещи остались в аудитории.

11:09. По предварительным данным, пострадавших – трое. Поступает информация, что на данный момент, одного человека забирает скорая помощь. Самого стрелявшего пока не задержали. Есть версии, что он застрелился. На место ЧП прибыл ОМОН. Здесь вся полиция – от рядовых до генералов.

11:22 Появилось видео из аудитории, предположительно, там и шла стрельба.

11:34 Пока остается неизвестным задержали ли стрелявшего студента. Есть неподтвержденные данные, что он застрелился. Внутрь зашел ОМОН. Из здания пока никого не выводили. Также в учреждение зашли эксперты следственного комитета и вышел кинолог с собакой. Информация о троих пострадавших и одном погибшем подтверждается из заслуживающих доверия источников.

Информация обновляется.