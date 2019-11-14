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14ноября
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сегодня, 10:31 23

Стрельба в центре Благовещенска: по предварительным данным, есть погибший (фото, видео, обновление)

Стрельба в центре Благовещенска: по предварительным данным, есть погибший (фото, видео, обновление)

Обновлено: 11:09

10:31. Житель Благовещенска сообщил, что стал очевидцем происшествия в центре города. В районе пересечения улиц Красноармейской и Шевченко он услышал выстрелы и увидел пять экипажей полиции, подъехала и скорая помощь.

«Перестрелка на Красноармейской – Шевченко, здесь уже пять экипажей полиции. Выбегают с пистолетами и в бронежилетах. Внутри стрельба, мимо ходить нельзя, народ выбегает из здания без курток», – рассказал очевидец. На его глазах из здания вывели мужчину.

«Перекрыли Красноармейскую, много машин с мигалками, бегают возле техникума (Амурский колледж строительства и коммунального хозяйства – Прим. ред.)», – сообщает другой очевидец.

«Полицейские стоят перестреливаются с кем-то, 4 экипажа, плюс ППСники, вон они за машинами прячутся с пистолетами. Разборки какие-то. Тип какой-то ходит со стволом», – сообщает автор видео.

По неподтвержденной информации, студент стрелял из дробовика. Озвучиваются неофициальные данные об одном убитом и одном раненом. Корреспондент ИА «Амур.инфо» обратился за комментарием в управление МВД России по Амурской области.

10:48. В результате происшествия есть раненые. Журналист информагентства, который находится на месте происшествия, передает, что одного из участников происшествия забирает скорая помощь. Также полицией подтверждается информация, что стрелял студент. К месту случившегося никого не пускают, район оцеплен полицией, студентов колледжа не выпускают из аудиторий. За происходящим наблюдают много прохожих.

11:05. Из информации, поступающей с места происшествия, стало известно, что стрелявшему – 18 лет. Он стрелял из ружья в аудитории на третьем этаже учебного заведения. Фамилия погибшего в результате стрельбы – Рожков. О стрелявшем говорят, что это обычный, спокойный парень. Версий, почему он начал стрелять, пока нет. По словам очевидцев, во время занятий студент вышел в туалет и вернулся с ружьем.

В момент стрельбы в аудитории находилось около 20 человек, почти вся группа. Когда началась стрельба, учащиеся разбежались, их вещи остались в аудитории.

11:09. По предварительным данным, пострадавших – трое. Поступает информация, что на данный момент, одного человека забирает скорая помощь. Самого стрелявшего пока не задержали. Есть версии, что он застрелился. На место ЧП прибыл ОМОН. Здесь вся полиция – от рядовых до генералов.

11:22 Появилось видео из аудитории, предположительно, там и шла стрельба.

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А вот и пострадавшие учащиеся Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства.По нашей информации один из студентов открыл стрельбу из дробовика. В Благовещенске утром началась стрельба по адресу Шевченко — Красноармейская. Видео от подписчиков ☠️ ____________________________________ Надоел негатив — тебе в @best.blg ———————————————— Стали очевидцем — присылайте нам в директ, либо Telegram/WhatsApp: 8 916 755 05 27

Публикация от Криминал. Благовещенск 🔞 (@kriminal.blg)

11:34 Пока остается неизвестным задержали ли стрелявшего студента. Есть неподтвержденные данные, что он застрелился. Внутрь зашел ОМОН. Из здания пока никого не выводили. Также в учреждение зашли эксперты следственного комитета и вышел кинолог с собакой. Информация о троих пострадавших и одном погибшем подтверждается из заслуживающих доверия источников.

Информация обновляется.

Просмотров всего: 23759

#происшествия

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    55 минут назад

    возможный сценарий по 26-й школе, 3 года спустя...... наверняка у папки есть различные игрушки...

  • alex 3

    alex 3
    43 минуты назад

    Совсем студенты распоясались

  • Кукумбер

    Кукумбер
    42 минуты назад

    Мог бы и лучше кадры сделать, внутри поснимать. Очевидцы какие-то ленивые нынче

  • volck0v

    volck0v
    33 минуты назад

    Только вчера про стрельбу писал. Вот тебе пожалуйста.

  • Всем Добра

    Всем Добра
    31 минута назад

    "За мусоров" автора и подтянуть могут на Пионерскую?...

  • Елена2

    Елена2
    29 минут назад

    У очевидца комментарии просто огонь .Это тот случай когда лучше закрыть рот

  • Кукумбер

    Кукумбер
    28 минут назад

    Очевидец вообще быдло коченое, даже по интонации голоса слышно

    Всем Добра"За мусоров" автора и подтянуть могут на Пионерскую?...


    Потянуть амуринфу могут, они выложили. Публичная форма в ярком ее проявлянии

  • stepan28rus

    stepan28rus
    24 минуты назад

    Ну вот, Россия подтягивается до уровня демократически развитой страны т.е США.

  • starco

    starco
    23 минуты назад

    Жаль, комментатора не было в аудитории в момент начала. Мог бы и поучаствовать в качестве жертвы.

  • Kotik2011

    Kotik2011
    22 минуты назад

    Сейчас начнется вакханалия в прессе, считаю, развитие наркомании, реклама гомолесбозоообраза всяких паскудных меньшинств, тиражирование, как под копирку убийств, виновна пресса. И не только желтая, а то как освещаются события в учебных заведениях делает рекламу самому отвратительному, толкает на копирование всяких неодекватов.

  • Кохави

    Кохави
    22 минуты назад



    Фамилия погибшего в результате стрельбы – Рожков.



    Вот надо же так торопиться! Ребят, зачем? У вас железные документально подтвержденные данные?

  • Зараза

    Зараза
    20 минут назад

    Ещё один Оксимирона наслушался

  • Noir

    Noir
    19 минут назад

    inoy

    возможный сценарий по 26-й школе, 3 года спустя...... наверняка у папки есть различные игрушки...



    Да нет, тут как раз наоборот будет, доведет он кого-нибудь до белого каления, тот к нему с ружьем и придет.

  • строгость

    строгость
    18 минут назад

    ждем комментариев от нашего МЭРа ...

  • последний адекватный

    последний адекватный
    18 минут назад

    Амурифно в погоне за инфоповодом не особо разбирается в обстоятельствах. Главное быстрее вывалить информацию, а проверять не им не особо хочется.

  • Колумбайн

    Колумбайн
    8 минут назад

    А пары не отменяют

  • Кукумбер

    Кукумбер
    6 минут назад

    КолумбайнА пары не отменяют


    Ник у тебя вообще в тему

  • Asd456

    Asd456
    5 минут назад

    Теперь наверное в пусть говорят очевидцев позовут. Не продешевите торгуйтесь за гонорар

  • Йеннифэр из Венгерберга

    Йеннифэр из Венгерберга
    5 минут назад

    Нормальный человек никогда на такое не пойдёт. У парня явные проблемы с психикой, но вангую, что сейчас некоторые личности начнут обвинять во всем Америку, видеоигры и фильм "Джокер".

  • Колумбайн

    Колумбайн
    3 минуты назад

    Наш препод уже обвиняет)

  • Asd456

    Asd456
    2 минуты назад

    Виновато общество, покайтесь.

  • Кукумбер

    Кукумбер
    1 минута назад

    Йеннифэр из ВенгербергаНормальный человек никогда на такое не пойдёт. У парня явные проблемы с психикой, но вангую, что сейчас некоторые личности начнут обвинять во всем Америку, видеоигры и фильм "Джокер".


    Вполне возможно что он на подзатыльниках всю учёбу двигался, и решил вот так отомстить. Ну или лубофь неразделённая, тоже вариант

  • LT

    LT
    20 секунд назад

    КукумберОчевидец вообще быдло коченое, даже по интонации голоса слышно

    Всем Добра

    "За мусоров" автора и подтянуть могут на Пионерскую?...



    Потянуть амуринфу могут, они выложили. Публичная форма в ярком ее проявлянии


    глупости

    уже был прецедент и экспертиза признала слово "мусор" неоскорбительным для полиции

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