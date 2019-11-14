Китайские СМИ рассказали о благовещенке, которая ездит в Хэйхэ за посылками

СМИ Хэйхэ рассказали о женщине, которая ездит из Благовещенска в Хэйхэ за посылками интернет-торговли. Дочь благовещенки учится в Хэйхэ. Девушка заказывает товары на китайских интернет-платформах, а ее мама забирает посылки и привозит их благовещенским покупателям.

«Те, кто любит покупать товары в интернете, хорошо знают, что самый счастливый момент в процессе покупки – это момент, когда звонит курьер и говорит, что посылка дошла. Есть такие люди, которые, заказав товар в интернете, не едят, не спят, не пьют – только ждут звонка курьера, чтобы пойти в пункт приема посылок и забрать свой заказ. Так происходит не только в Китае. В России есть женщина, которая, узнав, что посылку доставили, пересекает реку и бежит в пункт приема посылок», – говорит телеведущий, представляя сюжет.

Мария учится в Хэйхэ. Узнав, что в ее вуз доходят посылки интернет-торговли, она стала покупать по интернету товары для всей семьи, пишет Biang.ru. За посылками в Хэйхэ из Благовещенска регулярно по выходным приезжает ее мама. Особенно семья делает много заказов на 11 ноября, когда в Китае празднуют День холостяка и интернет-магазины организуют большие скидки на товары.