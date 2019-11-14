Бизнесмен из Амурской области хочет стать министром в Крыму

Генеральный директор одной из компаний Приамурья принимает участие в крымском кадровом проекте «Твое правительство», главная цель которого – формирование руководящего состава совета министров Республики Крым. Первый этап амурчанин прошел и на следующей неделе попробует свои силы во время второго этапа.

Согласно информации на сайте крымского правительства, на министерское кресло полуострова претендует Дмитрий Константинович Лой из Амурской области. Он генеральный директор ООО «Стоунграсс». Лой не единственный дальневосточник в списке. Также свои силы пробует школьный директор с Камчатки Роман Блискун.

К участникам проекта предъявлялись следующие требования: отсутствие гражданства иностранного государства; наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры; стаж работы на управленческих должностях; отсутствие судимости либо факта уголовного преследования (подозрения).

Конкурс, в котором участвует амурчанин, проходит в 4 этапа. Во время первого оценивались анкетные и биографические данные претендентов на министерский портфель. Также участники должны были написать эссе с изложением информации об основных проблемах отрасли и путях их решения и записать короткую видеопрезентацию с рассказом о себе.

Профессиональные качества претендентов оценивал наблюдательный совет: вице-премьеры, эксперты из числа профильных специалистов и ученых, представители общественности Крыма.

На втором этапе будет проводиться тестирование на знание русского языка, законодательства РФ, прежде всего в части государственного и муниципального управления, а также противодействия коррупции.

Амурчанин Дмитрий Лой оказался в списке 117 участников, который допустили к этому тестированию, которое состоится 18 ноября.

В третьем этапе – телевизионных дебатах – примут участие только четыре кандидата на министерское кресло, прошедшие отбор. Дебаты будут транслироваться в эфире телерадиокомпании «Крым» и на портале Совета министров Республики Крым. Крымчане смогут дать свою оценку претендентам, приняв участие в телефонном и электронном голосовании, и таким образом внести свой вклад в формирование правительства Республики, говорится на сайте правительства.

По итогам дебатов останется два кандидата, которые перейдут на последний, четвертый этап, – собеседование с главой Республики Крым. Победитель будет определен по результатам собеседования. Итоги проекта подведут в конце текущего года.

«Те участники кадрового проекта, которые не стали победителями, но показали высокие результаты и уровень компетенций, могут быть рекомендованы для включения в резерв управленческих кадров Республики», – рассказывал глава Республики Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети.