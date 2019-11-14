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В Благовещенске на стадионе «Амур» заливают каток

В Благовещенске на стадионе «Амур» заливают каток
Фото: pixabay.com

Каток на стадионе «Амур» готовят к открытию. Выйти на лед можно будет в конце ноября. Сейчас на стадионе заливают ледовую площадку.

Сначала стадион поливают из шланга в течение 10 дней. Затем на льду работает машина для заливки – она выравнивает и шлифует покрытие. На это уходит еще около пяти дней.

«Заливка льда не влияет на качество покрытия. На него может повлиять, например, работа автомобиля тяжелого. Поэтому сначала мы шлангами наливаем лед, сантиметров десять он будет толщиной, а потом машина уже спокойно заходит на эту толщину», – рассказал специалист по спортивным объектам Виктор Ветохин.

Каток на «Амуре» – один из самых крупных в области. Его площадь составляет больше 15 тысяч квадратных метров. Поэтому воды уходит много – каждые полчаса на поле выливают 6 кубометров. И так 20 часов в сутки.

График работы катка не изменится. С понедельника по пятницу он будет работать с 16 до 18 часов. В выходные и праздничные дни – с 13 до 20 часов. Стоимость услуг также останется прежней. 80 рублей обойдется посещение катка со своими коньками. При этом время пребывания не ограничено. Час проката коньков будет стоить 100 рублей. Около ста пар новых коньков закупили в прокат стадиона «Амур», сообщили в региональном минспорта.

Как сообщалось ранее, в Благовещенске этой зимой будут работать около 60 ледовых площадок. На Амур.инфо опубликованы адреса, график работы катков и стоимость услуг.

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