Водителям будет труднее и дороже получить медсправку на права: обзор прессы

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Штрафы за нарушение общественного порядка вырастут в разы: по данным ВЦИОМа россияне меньше всего боятся войны; пиво может стать крепче; Владимиру Соловьеву исполнилось 55 лет. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

«Амурская правда» сегодня рассказывает о семье Алексея и Ольги Тюкавиных. У них 11 (!) детей, большое фермерское хозяйство с симпатичным названием «33 коровы» (это некая отсылка к не менее симпатичной песенке) и неуемное желание сделать окружающий мир лучше, чище, богаче и здоровее. Что, кстати, получается – иначе у трудолюбивых людей и быть не может. Я не написал, что из 11 детей Тюкавиных – восемь приемных, но столь ли это важно в нормальной, крепкой, дружной семье?! Прямо скажу, порадовался за корреспондента газеты Яну Колоду, которая познакомилась сама и познакомила нас с достойными людьми.

Также в номере

Еще вам будет интересно прочесть о бывшей амурчанке Ольге Половинкиной. Она с младых ногтей готовила себя к сцене, мечтала стать знаменитой певицей, но пока от сольной карьеры отказалась – ее голос пригодился при продвижении известных брендов. И если вы слышали рекламу Иль де Ботэ, Coca Cola, Colgate, Audi и еще много чего такого – знайте: это голос нашей землячки. А еще Ольга дублирует кинокартины, например, ее можно услышать в «Великом Гэтсби». А еще она ведет концерты звезд. Конечно, вас заинтересует вопрос, сколько ж получает Ольга? Отвечаю, ссылаясь на «Амурку»: совсем не миллионы. А сколько «в граммах» – в материале Анны Дёровой.

Напишут же такое

Продолжу обзор «Комсомольской правдой», где публикуются очередные подробности питерской трагедии – я вас в них погружать не буду. Еще вы узнаете, что россияне меньше всего боятся войны – это выявил вездесущий ВЦИОМ. А и действительно: чуть ли не в каждой газете рассказывается о том, что наше оружие – самое оружейное оружие в мире. Кто ж осмелится идти на нас войной?!

Но самое-то самое – это заметка о том, что пиво – не исключено – станет крепчать. Пивопроизводители просят разрешить им изготавливать пенные напитки крепостью более 7 градусов. Конкретная цифра не указывается, но, думаю, что просят градусов до 40.

Вам статья

«Российская газета» рассказывает о том, что в стране в четыре раза выросли кражи с банковских карт. Еще вы прочтете разъяснения Минфина на тему, почему тормозит отечественная экономика (сразу скажу: конкретно того, кто давит на тормоз – не называют).

Что еще… Еще пишут, что с 22 ноября водителям станет гораздо труднее получить медсправку на права. Придется сдавать на анализы кровь и мочу, которые выявят регулярность потребления алкоголя. И если потребление спиртного более-менее постоянное, справки вам не видать. Между прочим, газета отмечает, что справка эта – не из дешевых. Представляете, в какую сумму она обойдется, если получать ее, не сдавая анализов?

На посошок

Еще, думаю, вы правильно сделаете, если прочтете материал под заголовком «Хулиганство станет дороже». Под ним рассказывается о поправках в Административный кодекс, в разы увеличивающих штрафы за нарушение общественного порядка. Например, тех, кто игнорирует запрет выгуливать собак без намордника, ждет очень серьезное наказание.

Еще газета поздравляет с 55-летием Владимира Соловьева. Речь о председателе Союза журналистов, а не об известном телепропагандисте. Наша творческая бригада присоединяется к поздравлениям.