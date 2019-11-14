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Амурских школьников зовут на бесплатный научный уикенд

Амурских школьников зовут на бесплатный научный уикенд

15 ноября в Благовещенске пройдет бесплатный трехдневный научный уикенд «Я люблю науку». Мероприятие будет проходить на базе АОДНТ. Открытие запланировано на 10:00.

Сразу после открытия начнут работу сразу 7 площадок одновременно: научное шоу «Химия против физики», «Открытая лаборатория полимеров», «Наглядная математика», мастер-классы по робототехнике, мастер-классы по сборке кубика Рубика, лекции-беседы для старшеклассников на экологические темы, «Соревнования LEGO-роботов».

Амур.инфо публикует программу научного уикенда

Пятница, 15 ноября

10:00, 12:00, 14:00, 16:00 ­­– научное шоу «Химия против физики». Ребят ждут представления, объясняющие основные понятия химии и физики на примере ярких и содержательных экспериментов. В их числе опыты с огнем, жидким азотом, высокотемпературными сверхпроводниками, трансформатором Тесла и вакуумным взрывом.

11:00, 13:00, 15:00, 17:00 – «Отрытая лаборатория полимеров». Дети окажутся в настоящей химической лаборатории, где им предстоит познакомиться с полимерами, изучить их свойства и узнать, где используются эти уникальные химические соединения.

11.00: 12:00, 14:00, 16:00 – занятия из цикла «Наглядная математика». Ребята познакомятся с математической составляющей крупноформатного конструктора, создадут трехмерные модели из трубочек и обсудят, как математика помогает измерить время.

11:00, 13:00, 15:30 – мастер-классы по робототехнике (LEGO education). Школьники создадут модель робота-приводной платформы с использованием LEGO Mindstorms Education EV3.

11:00, 13:00, 15:00, 16:00 – мастер-классы по сборке кубика Рубика. Ждем ребят, увлеченных сборкой кубика Рубика, и всех, кто хочет познакомиться с этой увлекательной головоломкой поближе.

11:00, 13:00, 15:00 – цикл лекций-бесед для старшеклассников на экологические темы. Темы: «Экономика замкнутого цикла», «Что такое устойчивое развитие и почему это важно».

11:00 – 18:00 – открытые площадки: «Соревнования LEGO-роботов», «Роботизированный склад LEGO», квест «Таблица Менделеева», конструктор «Самоопирающиеся конструкции», мастер-классы по рисованию 3D-ручкой, зона VR-очков.

19:00 – показ фильма «Самое неизведанное», дискуссия с экспертом. Фильм-эксперимент, построенный вокруг изящной идеи: что получится, если взять нескольких ученых из разных, очень далеких друг от друга областей науки, и отправить их по очереди друг к другу в гости в качестве стажеров, гостей и интервьюеров одновременно?

Суббота, 16 ноября

10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – «Отрытая лаборатория полимеров»

11:00 – 17:00 – VR-кинопоказы

11:00, 13:00, 15:00, 17:00 – научное шоу «Химия против физики».

10:00, 12:00, 14:30, 16:30 – мастер-классы по робототехнике (LEGO education).

11:00, 13:00, 15:00 – цикл лекций-бесед для старшеклассников на экологические темы. Темы: «Экономика замкнутого цикла», «Что такое устойчивое развитие и почему это важно».

10:00 – 18:00 – открытые площадки: «Соревнования LEGO-роботов», «Роботизированный склад LEGO», квест «Таблица Менделеева», конструктор «Самоопирающиеся конструкции», мастер-классы по рисованию 3D-ручкой, зона VR-очков.

Воскресенье, 17 ноября

11:00 – 17:00 VR-кинопоказы

14:00 Показ фильма «Привет, робот», дискуссия с экспертом

18:00 – 20:00 Science Slam. Соревнование молодых ученых в формате научного стендап-шоу на сцене. Победителя Science Slam определяют зрители при помощи аплодисментов: какому слэмеру хлопают громче – тот и чемпион.

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#дети #наука

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Комментарии
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  • Жоирзиньо

    Жоирзиньо
    1 час назад

    бесплатно кормить будут?

  • Отец

    Отец
    1 час назад

    А эксперты то кто ?

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