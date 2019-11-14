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14ноября
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сегодня, 09:30 8

На Алтае сельчанка на коленях просила Медведева дать горячую воду (видео)

На Алтае сельчанка на коленях просила Медведева дать горячую воду (видео)
Фото: iz.ru

Жительница села Санниково в Алтайском крае упала на колени перед премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Женщина пожаловалась на то, что в ее доме три года нет горячей воды. Следственный комитет начал проверку.

Дмитрий Медведев провел в Санникове совещание по улучшению качества жизни сельских жителей в рамках реализации национальных проектов. Заседание проходило в Доме культуры. Перед входом к премьер-министру пробилась местная жительница.

«Я инвалид второй группы, обращалась во все инстанции. У нас три года нет воды горячей. Газовая котельная у нас своя с 2003 года. Три пятиэтажки, 140 квартир остались без горячей воды с 2016 года. Я обращалась к губернатору Томенко. Его же люди не допускают!» – цитирует жительницу издание «Подъем».

Как сообщает РИА Новости, Дмитрий Медведев пообщался с губернатором Алтайского края Виктором Томенко по проблеме жительницы села Санниково. «Женщина подошла, говорила про отсутствие воды. Но, тем не менее, развитие будет. Говорили с вашим главой. Сделаем тут, наверное, физкультурный комплекс. Пишите заявку», – позже прокомментировал ситуацию премьер-министр.

Тем временем следственное управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю начало проверку фактов, изложенных в СМИ. «В ходе проверки предстоит установить все обстоятельства, изложенные в сообщении средств массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

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#ЖКХ #российская власть

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Комментарии
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  • Жоирзиньо

    Жоирзиньо
    1 час назад

    слов нет-вся страна на коленях

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Денег нет, но вы держитесь!

  • Татьяна0303003

    Татьяна0303003
    1 час назад

    Жоирзиньо

    слов нет-вся страна на коленях



    Точно

  • Дан

    Дан
    1 час назад

    чот я коленей не узрел

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    в начале-поднимали ее с колен

    ДОКАТИЛИСЬ

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Альтер

    в начале-поднимали ее с колен ДОКАТИЛИСЬ



    Раньше царям да боярам в ноги падали, сейчас видимо возвращается традиция.

  • Molex69

    Molex69
    27 минут назад

    Компот как всегда "Сделаем тут, наверное, физкультурный комплекс".

  • Chief

    Chief
    16 минут назад

    На колени??? Мы совсем уже себя перестали уважать!!!

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