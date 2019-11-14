На Алтае сельчанка на коленях просила Медведева дать горячую воду (видео)

Жительница села Санниково в Алтайском крае упала на колени перед премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Женщина пожаловалась на то, что в ее доме три года нет горячей воды. Следственный комитет начал проверку.

Дмитрий Медведев провел в Санникове совещание по улучшению качества жизни сельских жителей в рамках реализации национальных проектов. Заседание проходило в Доме культуры. Перед входом к премьер-министру пробилась местная жительница.

«Я инвалид второй группы, обращалась во все инстанции. У нас три года нет воды горячей. Газовая котельная у нас своя с 2003 года. Три пятиэтажки, 140 квартир остались без горячей воды с 2016 года. Я обращалась к губернатору Томенко. Его же люди не допускают!» – цитирует жительницу издание «Подъем».

Как сообщает РИА Новости, Дмитрий Медведев пообщался с губернатором Алтайского края Виктором Томенко по проблеме жительницы села Санниково. «Женщина подошла, говорила про отсутствие воды. Но, тем не менее, развитие будет. Говорили с вашим главой. Сделаем тут, наверное, физкультурный комплекс. Пишите заявку», – позже прокомментировал ситуацию премьер-министр.

Тем временем следственное управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю начало проверку фактов, изложенных в СМИ. «В ходе проверки предстоит установить все обстоятельства, изложенные в сообщении средств массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.