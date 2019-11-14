По востоку снег: прогноз погоды в Амурской области на 14 ноября

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14 ноября в Амурской области переменно облачно, без осадков. Местами по востоку пройдет слабый снег. Ветер с северо-запада дует со скоростью 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха составит минус 15...20 градусов, местами на севере – минус 20...25. В Благовещенске без осадков. Скорость северо-западного ветра составляет 7-12 метров в секунду. Уличные термометры покажут минус 14...16 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова