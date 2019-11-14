Назван размер декретных и больничных пособий в России в 2020 году

В России максимальный размер пособия по беременности и родам увеличится до 322 тысяч рублей в 2020 году. Объем ежемесячных выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет также увеличится почти до 28 тысяч. Сейчас размер этой выплаты составляет 26 тысяч рублей.

Самое большое пособие по беременности и родам в 2019 году составило 301 тысячу рублей. Оно рассчитывается исходя из заработной платы за два предшествующих года, но не выше предельной базы — в 2018 и 2019 годах они составляли 815 и 865 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, в 2020 году увеличится максимальный размер пособий по временной нетрудоспособности на больничном с 2 тысяч 150 рублей до 2 тысяч 301 рубля за один день. Об этом сообщает «Лента.ру».

Каждая третья российская семья с детьми не знает о положенных по закону льготах и не пользуется ими. Об этом стало известно из результатов всероссийского опроса Общественной палаты России «Семейная политика: меры поддержки глазами семей». Самыми невостребованными льготами оказались налоговые послабления на транспорт и землю, путевки в оздоровительные лагеря, подарки для детей из многодетных семей и возможность бесплатно посещать музеи.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Демография», в рамках которого также действует федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей». Он направлен на вовлечение в образовательный процесс родителей и создание условий для повышения их компетентности в вопросах образования и воспитания. Для этого во всех регионах России создадут центры помощи, где по итогам реализации федерального проекта не менее 20 миллионов россиян смогут получать психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь. Кроме того, в рамках нацпроекта «Демография» до 2024 года будет оказываться содействие занятости женщин, находящихся в декретном отпуске. Бюджет федерального проекта составил 8,6 миллиарда рублей, общий бюджет нацпроекта — почти 784,5 миллиарда.