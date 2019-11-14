Перепись населения 2020 года пройдет по новым правилам

В Росстате разработали проект анкеты, которую гражданам предстоит заполнять во время Всероссийской переписи населения. Она пройдет в октябре 2020 года. Если опросник утвердят в нынешнем виде, то впервые появится возможность указать несколько национальностей – например, «русский, якут».

Впрочем, депутаты выступили против этой новации, пишет «Парламентская газета». По их мнению, такой подход позволит повлиять на решение респондента, указывать свою национальность или нет. Зато никто не против другого новшества – впервые можно «переписаться» онлайн, заполнив анкету за себя и домочадцев.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Росстат уже подготовил вопросы, которые могут войти в итоговую анкету. Например, чтобы узнать, в каких условиях живут россияне, участникам переписи предложат указать время постройки их жилья, какие в доме система отопления и материал наружных стен.

В графе «национальность» впервые можно будет указать несколько вариантов. В проекте анкеты есть подсказка: «Если у вас не одна национальная принадлежность, напишите каждую через запятую». Депутаты отнеслись к этому новшеству скептически. По мнению главы думского комитета по делам национальностей Ильдара Гильмутдинова, подсказка, которую человек услышит от переписчика или увидит в электронной анкете, может повлиять на решение респондента. Гражданин может просто не понять, что у него есть вариант вообще не указывать национальность, хотя это право закреплено в Конституции.

Что касается иностранцев, для них будет упрощенная анкета, и графы «национальность» там вообще не будет, – только гражданство.

Участвовать в переписи можно будет тремя способами: дождаться переписчика дома, пойти на специальный стационарный участок или заполнить анкету в интернете.

В последнем случае понадобится зайти на Единый портал государственных услуг с 1 по 25 октября 2020 года. Опция доступна тем, у кого есть стандартная подтвержденная ученая запись. Чтобы завести такой профиль, нужно подтвердить свою личность, придя в Центр обслуживания, по почте или через приложения банков-партнеров госуслуг. Полные правила указаны на портале Госуслуг.

«Переписать» на сайте гражданин сможет не только себя, но и других членов домохозяйства, то есть людей, которые живут вместе с ним в квартире или доме. После завершения переписи информацию передадут для обработки в обезличенном виде. Независимо от способа сбора – электронного или очного, ФИО гражданина нигде не фигурирует, и сведения используют в обобщенном виде.

Первые итоги переписи опубликуют в декабре 2020 года.