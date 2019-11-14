Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:23 1

Перепись населения 2020 года пройдет по новым правилам

Перепись населения 2020 года пройдет по новым правилам
Фото: pixabay.com

В Росстате разработали проект анкеты, которую гражданам предстоит заполнять во время Всероссийской переписи населения. Она пройдет в октябре 2020 года. Если опросник утвердят в нынешнем виде, то впервые появится возможность указать несколько национальностей – например, «русский, якут».

Впрочем, депутаты выступили против этой новации, пишет «Парламентская газета». По их мнению, такой подход позволит повлиять на решение респондента, указывать свою национальность или нет. Зато никто не против другого новшества – впервые можно «переписаться» онлайн, заполнив анкету за себя и домочадцев.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Росстат уже подготовил вопросы, которые могут войти в итоговую анкету. Например, чтобы узнать, в каких условиях живут россияне, участникам переписи предложат указать время постройки их жилья, какие в доме система отопления и материал наружных стен.

В графе «национальность» впервые можно будет указать несколько вариантов. В проекте анкеты есть подсказка: «Если у вас не одна национальная принадлежность, напишите каждую через запятую». Депутаты отнеслись к этому новшеству скептически. По мнению главы думского комитета по делам национальностей Ильдара Гильмутдинова, подсказка, которую человек услышит от переписчика или увидит в электронной анкете, может повлиять на решение респондента. Гражданин может просто не понять, что у него есть вариант вообще не указывать национальность, хотя это право закреплено в Конституции.

Что касается иностранцев, для них будет упрощенная анкета, и графы «национальность» там вообще не будет, – только гражданство.

Участвовать в переписи можно будет тремя способами: дождаться переписчика дома, пойти на специальный стационарный участок или заполнить анкету в интернете.

В последнем случае понадобится зайти на Единый портал государственных услуг с 1 по 25 октября 2020 года. Опция доступна тем, у кого есть стандартная подтвержденная ученая запись. Чтобы завести такой профиль, нужно подтвердить свою личность, придя в Центр обслуживания, по почте или через приложения банков-партнеров госуслуг. Полные правила указаны на портале Госуслуг.

«Переписать» на сайте гражданин сможет не только себя, но и других членов домохозяйства, то есть людей, которые живут вместе с ним в квартире или доме. После завершения переписи информацию передадут для обработки в обезличенном виде. Независимо от способа сбора – электронного или очного, ФИО гражданина нигде не фигурирует, и сведения используют в обобщенном виде.

Первые итоги переписи опубликуют в декабре 2020 года.

Просмотров всего: 434

#жизнь #российская власть

распечатать


Власть

Бизнесмен из Амурской области хочет стать министром в Крыму
Происшествия 6

На Алтае сельчанка на коленях просила Медведева дать горячую воду (видео)
Культура

Библиотеки Благовещенска помогут найти информацию об участниках Великой Отечественной
Общество 14

На самом горячем перекрестке Благовещенска поставили «тревожную кнопку»
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Жоирзиньо

    Жоирзиньо
    3 часа назад

    скоро 6 статью в Конституцию введут

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь