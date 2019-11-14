Гороскоп 14 ноября: Рыбам стоит проявить осторожность, у Львов приятные перемены

Восход Солнца: 07:41

Заход Солнца: 16:47

Солнце в Скорпионе.

Овен. Не растрачивайте свое время напрасно. Вы рискуете потратить энергию и творческий запал в пустых разговорах. Неблагоприятное расположение звезд заставит Вас быть собраннее. Вероятны финансовые трудности, связанные с заботой о собственном здоровье или здоровье близких людей. Вечером эмоциональное напряжение может возрасти до предела, так как не исключено плохое известие. Ваши переживания не будут напрасными, подготовьте себя к самому худшему. Не отчаивайтесь: скоро все переменится и жизнь снова станет безоблачной.

Телец. День символизирует победу над собой, достижение намеченных целей. Все дела сегодня так или иначе будут связаны с финансами: придется отдавать и снова делать долги, заниматься поисками новых заработков, помогать близким родственникам, делать пожертвования. Пораженным Тельцам необходимо приложить все силы для борьбы с соблазнами и искушениями.

Близнецы. Критический день. Возможны нервные срывы в связи с преодолением сложных препятствий на работе или дома. Сведите до минимума свои обязанности, однако не теряйте возможности изменить к лучшему свою личную жизнь, а такая возможность, как обещают планеты, у Близнецов обязательно должна появиться.

Рак. Этот день должен быть полон успеха: не будет никаких препятствий, получится все, чего только ни пожелаете. В любви Вы почувствуете себя счастливее всех, творчество доставит огромное наслаждение и принесет желаемые плоды, дети порадуют своими успехами. Но не теряйте много времени на развлечения и встречи, спешите реализовать себя.

Читайте также

Гороскоп на неделю 11 – 17 ноября: Рыбам стоит воздержаться от поездок, у Близнецов бытовые хлопоты

Лев. В первой половине дня исключите коммерческие сделки. В отношениях с любимым человеком лучше сдерживать свои эмоции:покровительство и властность могут быть восприняты как тирания. Вероятность крупного скандала чрезвычайно высока. Возможно получение известия, которое повлечет за собой большие и приятные перемены в личной жизни или в сфере профессиональной деятельности.

Дева. Если сегодня Вам предложат крупный контракт – соглашайтесь: даже если решение затянется, оно будет для Вас весьма выгодным. Но учтите, что сейчас залог успехов – ваше близкое и дальнее окружение. Командировки, поездки и путешествия доставят Вам радость. А самое приятное времяпрепровождение для вас сегодня – в кругу близких, причем не обязательно родственников.

Весы. Неблагоприятный день. Жизненный потенциал снижен, что может повлечь за собой обострение хронических заболеваний. Постарайтесь в этот день воздержаться от всего, что может нанести вред организму, особенно от быстрой езды и работы с режущими инструментами. Вероятны некоторые успехи в личных делах, но материальные вопросы решить будет нелегко. Склонность к самопотаканию или иллюзиям в отношении партнера могут привести к финансовым потерям.

Скорпион. Один из чистых дней, отмеченных гармонией и справедливостью. Сегодня вы можете с успехом осуществлять различные торговые сделки, даже рискованные. Общение со старыми друзьями, родственниками или партнерами позволит упрочить финансовое положение или создать некую стартовую площадку для будущих успехов.

Читайте также

Гороскоп на ноябрь 2019 года: Стрельцы почувствуют вкус жизни, а Тельцов ждут перемены

Стрелец. Жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. Возрастают творческие способности, интуиция, сексуальность. Вероятно,что Вы сегодня будете захвачены не совсем обычным делом, результаты которого могут полностью изменить Ваше мировоззрение. Сны могут оказаться пророческими.

Козерог. День несет двойственную характеристику, поэтому следует хорошо обдумывать свои поступки. Вероятно заключение выгодного контракта, соглашения или завершение коммерческой операции, которая станет итогом ваших целенаправленных действий последнего времени. Склонность к эгоцентризму и потакание страстям может явиться основой разногласий в семье или с коллегами по работе.

Водолей. Этот день символизирует мудрость, духовное преображение. Посвятите его всему, что возвышает дух. В высшей степени благоприятно начало благотворительных дел, зачатие. Ребенок, зачатый сегодня, может быть незаурядной личностью, обладать крепким здоровьем и нравственной чистотой.

Рыбы. Вы можете испытывать эмоциональную скованность и снижение настроения. Возможно недоразумение с друзьями, связанное с материальными вопросами. Могут сбыться самые неприятные предчувствия. Будьте осторожны в словах и поступках.

Астролог: Вальдемар Небоходцев