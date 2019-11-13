Благовещенскую школу, где сорвали уроки из-за конфликта, проверит прокуратура
Прокуратура Амурской области организовала проверку в благовещенской школе, ученики которой не пришли на уроки из-за конфликта с одноклассником. Как сообщало ИА «Амур.инфо», раздор произошел в шестом классе. В причинах конфликта, в который оказались втянуты не только дети, но и их родители, разбираются правоохранители, педагоги и чиновники.
Сотрудники прокуратуры Благовещенска по поручению прокуратуры Амурской области проводят проверку исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних в одном из образовательных учреждений Благовещенска.
По предварительным данным, из-за агрессивного поведения учащегося шестого класса общеобразовательной школы родители остальных учеников не пустили своих детей в школу.
«В рамках проверки прокуратурой будет дана оценка полноте мер, принимаемых органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе работе комиссии по делам несовершеннолетних, МО МВД России "Благовещенский", управления образования администрации города», – сообщает ведомство.
По результатам проверки и при наличии основании будут приняты меры прокурорского реагирования.
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