Благовещенскую школу, где сорвали уроки из-за конфликта, проверит прокуратура

Сотрудники прокуратуры Благовещенска по поручению прокуратуры Амурской области проводят проверку исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних в одном из образовательных учреждений Благовещенска.

По предварительным данным, из-за агрессивного поведения учащегося шестого класса общеобразовательной школы родители остальных учеников не пустили своих детей в школу.

«В рамках проверки прокуратурой будет дана оценка полноте мер, принимаемых органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе работе комиссии по делам несовершеннолетних, МО МВД России "Благовещенский", управления образования администрации города», – сообщает ведомство.

По результатам проверки и при наличии основании будут приняты меры прокурорского реагирования.