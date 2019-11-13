В администрации Благовещенска разработали способ решения школьного конфликта

Мэр Благовещенска Валентина Калита провела совещание с участием руководства управления образования, председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, директора образовательного учреждения, помощника прокурора Благовещенска, а также представителей родителей школьников.

Валентина Калита поручила заместителю по социальным вопросам Юлии Рябининой взять на персональный контроль ситуацию, в том числе совместно с руководством школы обеспечить безопасность пребывания и надлежащее качество образования для всех учеников класса.

Кроме того, помимо внутришкольной проверки в городском управлении образования проведут служебное расследование.

Тем временем полиция разбирается по поступившим заявлениям, изучает предоставленные родителями видеоматериалы. По итогам расследования будут приняты решения по отношению ко всем участникам конфликта.

Как подчеркнула Валентина Калита, необходимо нормализовать моральный климат в ученическом коллективе и соблюсти при этом права всех ребят. Урегулирование конфликта должно завершиться в кратчайшие сроки.

На сегодняшний день в классе организовано дежурство инспектора ПДН, педагога-тьютора. «Родители и иные законные представители обучающихся имеют возможность присутствовать на уроках», – сообщает пресс-служба администрации Благовещенска. Для работы с классом и родительским сообществом привлечен психолог-медиатор Амурского областного института развития образования.