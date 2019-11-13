Библиотеки Благовещенска помогут найти информацию об участниках Великой Отечественной

В библиотеках Благовещенска можно сделать запрос о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Организации вновь присоединились к проекту «Судьба солдата», который впервые начал работать в Амурской области 9 мая 2017 года.

Горожане могут заполнить анкету или получить консультацию по работе с электронными поисковыми базами «Мемориал», «Подвиг народа» и «Память народа». Сделать это можно во всех 12 городских библиотеках бесплатно.

Все анкеты передаются Амурскому региональному отделению поискового движения России, которое проводит дальнейший поиск и отвечает на запрос напрямую. Сначала информацию проверяют в открытых источниках, а после при необходимости в архивах Министерства обороны Российской Федерации.

Бланк анкеты можно скачать на ресурсе rf-poisk.ru. Адреса и время работы всех библиотек опубликованы на сайте biblioblag.ru.