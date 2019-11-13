Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:52 0

Библиотеки Благовещенска помогут найти информацию об участниках Великой Отечественной

Библиотеки Благовещенска помогут найти информацию об участниках Великой Отечественной
Фото: pixabay.com

В библиотеках Благовещенска можно сделать запрос о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Организации вновь присоединились к проекту «Судьба солдата», который впервые начал работать в Амурской области 9 мая 2017 года.

Горожане могут заполнить анкету или получить консультацию по работе с электронными поисковыми базами «Мемориал», «Подвиг народа» и «Память народа». Сделать это можно во всех 12 городских библиотеках бесплатно.

Все анкеты передаются Амурскому региональному отделению поискового движения России, которое проводит дальнейший поиск и отвечает на запрос напрямую. Сначала информацию проверяют в открытых источниках, а после при необходимости в архивах Министерства обороны Российской Федерации.

Бланк анкеты можно скачать на ресурсе rf-poisk.ru. Адреса и время работы всех библиотек опубликованы на сайте biblioblag.ru.

Просмотров всего: 116

#жизнь #история #память

распечатать


Общество 2

На самом горячем перекрестке Благовещенска поставили «тревожную кнопку»
Происшествия

В селе Омской области строят детскую горку из земли с кладбища (видео)
В России и мире

Найден самый сексуальный мужчина на планете
Общество

Прощание с директором Белогорского интерната пройдет в Благовещенске

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь