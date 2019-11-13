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13ноября
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На самом горячем перекрестке Благовещенска поставили «тревожную кнопку»

На самом горячем перекрестке Благовещенска поставили «тревожную кнопку»
Фото: instagram.com

В среду, 13 ноября, в Благовещенске установили пульт экстренной связи. «Тревожная кнопка», с помощью которой можно вызвать сотрудников экстренных служб, расположена в районе перекрестка улиц Ленина и Шевченко.

О том, что в этом районе собираются установить систему экстренной связи «Гражданин–полиция», говорили на совещании в прокуратуре Амурской области в конце августа. Как сообщало ИА «Амур.инфо», заседание силовиков и предпринимателей было посвящено нарушению общественного порядка в центре Благовещенска, где сосредоточены бары и рестораны.

13 ноября администрация Благовещенска сообщила об установке оборудования, позволяющего связаться с Единой дежурной диспетчерской службой города. Напрямую или в режиме видеосвязи можно сообщить о возникшей проблеме, вызвать полицию или скорую помощь.

Дежурный, принявший вызов, оперативно направит на место необходимые службы. «Заметим, "кнопка" не только соединяет с ЕДДС, но и осуществляет видеонаблюдение в постоянном режиме», – сообщает администрация областного центра.

Пока пульт экстренной связи работает в тестовом режиме. Специалисты проводят необходимые настройки.

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#жизнь #закон #технологии

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