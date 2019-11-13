В Белогорске отремонтировали бывшее железнодорожное общежитие

В Белогорске закончен ремонт бывшего железнодорожного общежития по улице 1-я Вокзальная, 13. Работы начались в мае. Ремонт затронул нежилые и жилые помещения с первого по пятый этажи.

«РЖД» передали здание муниципалитету в 2009 году. Жильцы часто жаловались, просили навести порядок в общежитии. В настоящее время из пяти этажей три жилые, на каждом из них – по 27 комнат.

Первое комиссионное обследование здания было проведено на выездном совещании в феврале 2019 года. По решению главы Белогорска Станислава Мелюкова, в мае текущего года специалисты приступили к улучшению социально-бытовых условий проживания граждан.

«Ремонт мест общего пользования третьего, четвертого и пятого этажей, лестничного марша с первого по пятый этаж и электросетей общежития выполнен на 100 %, – рассказывает специалист управления ЖКХ Игорь Постников. – В течение пяти месяцев строители произвели ремонт коридоров, рекреаций, кухонь, душевых и туалетов и умывальных комнат. Все старые оконные блоки заменены на пластиковые окна. В числе выполненных работ и монтаж двустворчатых дверей. На ремонт направлено 4,7 миллиона рублей».

В коридорах уложили плиты ДСП и линолеум, отремонтировали и покрасили стены и потолок, заменили старые светильники на энергосберегающие с датчиками движения, заменили выключатели и батареи. Пораженные грибком стены обработали антисептиком.

В общежитии даже установили систему видеонаблюдения. Жильцы третьего и пятого этажей установили домофон.

Теперь на их этажи не смогут попасть посторонние. «Хотелось бы чтобы этому примеру последовали и остальные, – отмечает Игорь Постников. – Надеемся на добросовестность граждан, на то, что они будут поддерживать и сохранять чистоту. И сделанный ремонт прослужит им не один год».