Юные амурчане отправили 17 работ на конкурс «Нарисуй елку Победы»

17 работ направили на всероссийский детский конкурс «Нарисуй елку Победы» школьники из Амурской области. В нем участвуют дети из России, Испании, Турции, Франции. Рисунки победителей украсят коллекционную серию новогодних открыток от «Почты России».

Организаторами творческого состязания стали Музей Победы, «Почта России» и благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!». Конкурс проходил с 10 октября по 10 ноября. Свои работы прислали почти 1 200 юных художников от 7 до 17 лет из 59 регионов России, а также Испании, Турции, Франции. В конкурсе участвовали целыми классами и творческими художественными студиями. Детям помогали оформить заявки не только родители, но и классные руководители, библиотекари школ. Большинство участников не ограничились просто рисунками, но и прислали рассказы-воспоминания своих бабушек и дедушек о том, как проходило празднование Нового года в военное время.

«Моя прабабушка Люба смутно помнит Новый 1945 год, ей тогда было шесть лет. Помнит сильный голод и холод, жила с мамой в деревянном бараке. Даже праздников особо не отмечали. Не было тогда новогодних игрушек... Перед Новым годом ее мама варила свеклу, нарезала длинными брусочками и вместе нанизывали их на нитку. Получалась праздничная гирлянда, которую после праздника съедали. Звезду делали сами из картона и красили свекольным соком, снежинки и фигурки на елку вырезали из газет. Прабабушкины рассказы меня вдохновили на создание открытки "Подготовка к долгожданному празднику”. Я представила, как она загадывала желание, чтобы война поскорее закончилась и прекратился постоянный голод и страх», – поделилась своими впечатлениями 10-летняя Екатерина Умрихина из Благовещенска.

Сейчас все рисунки, присланные на конкурс, оценивает профессиональное жюри, в которое вошли советский и российский художник-живописец Виктор Макеев, ветеран Великой Отечественной войны, поэт Иван Гришанов, актриса театра и кино Регина Мянник, скульптор, график и живописец, член Союза художников России Василий Селиванов, член Союза художников СССР, художник-постановщик церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр 1980 года в Москве Александр Саушин, специалисты Музея Победы и Почты России. Возглавляет жюри, как и в прошлом году, телеведущая, обладательница титула «Мисс Вселенная», президент фонда «Спешите делать добро!» Оксана Федорова.

Имена победителей конкурса назовут 20 ноября. Их работы будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток, которую выпустит Почта России. Полные комплекты открыток получат все лауреаты конкурса. Кроме того, детям вручат специальные подарки от благотворительного фонда «Спешите делать добро!», Почты России, Музея Победы. Среди призов – участие в новогоднем историческом квесте «Елка Победы. Новая миссия».