Тындинские школьники смогут заниматься в обновленном медиа-классе

В 2019 году школа № 2 города Тынды выиграла конкурс федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». На современное оснащение компьютерного класса из федерального, областного и местного бюджетов учреждению выделено более двух миллионов двухсот тысяч рублей.

На эти средства руководством школы приобретено 30 ноутбуков для учащихся и два ноутбука для учителя, одно многофункциональное устройство, включающее в себя принтер, сканер и ксерокс, а также две передвижные интерактивные доски нового поколения.

Заниматься в обновленном медиа-классе смогут учащиеся не только среднего и старшего звена, но и начальной школы. Уроки здесь будут проходить по всем предметам.

В этом году в конкурсе федерального проекта «Цифровая образовательная среда» выиграли всего одиннадцать учреждений Амурской области – десять школ и одно учреждение профессионального образования.

Нацпроект «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. За это время в 100 школах и 10 организациях профессионального образования Приамурья по нацпроекту будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, сообщает пресс-служба администрации Тынды.