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13ноября
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Жительницу Амурской области поздравили со 100-летним юбилеем

12 ноября исполнилось 100 лет жительнице Завитинского района Агнии Тищенко. С юбилеем долгожительницу поздравили глава Завитинского района Сергей Линевич и помощник депутатов Законодательного собрания Амурской области Марина Зубова.

Сельчанке вручили поздравительные адреса от президента РФ, губернатора и амурских парламентариев. Агния Тищенко родилась в поселке Завитая. Ее отец работал на железнодорожной водокачке, мама занималась домашним хозяйством. В семье Тищенко было шесть детей, среди которых Агния была третьей.

Агнии Ивановне не удалось создать свою семью, воспитывать родных детей. Она долгие годы помогала братьям и сестрам. Сестер и братьев уже нет в живых. А их дети и внуки остались родными для Агнии Ивановны. По информации администрации Завитинского района, работать Агния Тищенко начала в 1934 году и проработала на складе железнодорожной станции Завитая до 1989 года. В организации ей выделили квартиру, в которой пенсионерка живет и сейчас. Агния Тищенко имеет награды, полученные за трудовую доблесть, а также юбилейные, посвященные Дню Победы.

Как сообщало Амур.инфо, по данным амурского отделения Пенсионного фонда на 1 октября, в Амурской области 90-летний порог миновали 1 822 долгожителя. Из них 1 495 женщин и 327 мужчин. Семь амурчан живут на свете больше 100 лет.

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#праздники

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