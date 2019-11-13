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13ноября
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В селе Омской области строят детскую горку из земли с кладбища (видео)

В селе Омской области строят детскую горку из земли с кладбища (видео)
Фото: Галина Онищенко / Alamy / Vida Press

В селе Красноярка Омской области на местном стадионе рабочие начали возводить ледяную горку. При этом местные жители разглядели в привезенной для этих целей земле старые кладбищенские венки и кресты.

В паблике «Голос Омска» жители опубликовали снятое на месте будущей горки видео, которое сопровождается комментариями за кадром.

«Вот под этой кучей глины скрываются с кладбища венки старые и кресты. Так что, товарищи, смотрите куда будем отправлять детей и внуков – на такую замечательную горку. На мусор с кладбища красноярского. Это же надо так – такая изобретательность. (…) Это просто кощунство», – комментируют жители.

Они также предположили, что таким образом местные власти решили сэкономить.

В правительстве Омской области ответили, что у администрации Красноярки уже выясняют, почему горку строят из земли с мусором с кладбища. Однако менять землю не будут – только уберут весь мусор. Обнаруженные в земле старые венки и кресты с кладбища назвали ритуальном мусором.

«Как пояснили в администрации Омского района, по вопросу использования грунта, загрязненного ритуальными отходами, администрацией поселения направлено письмо лицам, ответственным за возведение земляного вала, с просьбой исключить ритуальные отходы из общей массы грунта и вывезти их на специальный полигон. В случае непроведения данных мероприятий, ответственные лица будут привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством», – заверили в правительстве, сообщает портал gorod55.ru.

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#жизнь #происшествия

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