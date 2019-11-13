Пенсионерка из Благовещенска пробежала марафонскую дистанцию в Греции

Амурчанка Ольга Аникина пробежала 42 километра на родине марафона в Греции. Поездку оплатил благотворитель, пожелавший остаться анонимным. Бежать пришлось на протяжении пяти часов. О том, как это было, спортивная пенсионерка рассказала в своем инстаграм-аккаунте.

Заниматься бегом Ольга Игоревна начала в 60 лет. Об этом в 2017 году она рассказывала в программе «Простые вопросы» на «Альфа-канале».

Поездка в Грецию для Ольги Аникиной стала возможной благодаря неизвестному благотворителю. «Радуйтесь, афиняне, мы победили!» – написала Ольга Игоревна, поблагодарив всех, кто помогал готовиться к забегу.

«Появилась какая-то пустота – была мечта, и вот она исполнилась! Это останется со мной навсегда – легкость людей, поделившихся средствами, временем, вниманием… И трудность марафонской трассы», – сообщила спортсменка. Впечатлениями о забеге его участница из Амурской области поделилась со своими подписчиками.

«Вечером перед забегом устроили с земляками паста-пати и пораньше вернулись в гостиницу. Одолевало предстартовые волнение. Приготовила одежду и обувь для забега, обнаружила, что впопыхах (из-за отмены рейса) забыла в Питере изюм и лимонник – это то, чем я обычно поддерживаю себя на марафоне.

Ночь прошла беспокойно, проснулась в 4:20, а будильник ставила на 4:45. Позавтракать не удалось, хотя ресторан в гостинице специально для марафонцев работал с 4:30 – не пошло ничего, кроме апельсинового сока. В 6 утра от площади у парламента отходили автобусы, которые везли марафонцев к месту старта в поселок Марафонос. В 5:45 за мной зашел тренер Влад, и мы поехали вместе. С Владом мне всегда хорошо и спокойно, он знает мои "больные" места на забегах, всегда мягко напомнит о них и даст дельные советы. Стартовали мы из разных блоков. Влад проводил меня в мой блок, там мы вместе размялись и он ушел к своему месту старта. При регистрации указывали результаты своих прошлых забегов, по ним нас распределили по блокам.

Тысячи участников физически не могут стартовать в одно время, поэтому мы продвигались к стартовым воротам блок за блоком. С погодой просто повезло – за несколько минут до старта хлынул сильный дождь. Правда, быстро закончился, но потом еще несколько раз охлаждал нас во время бега. Боюсь, не смогу описать все "прелести" трассы – 30 с лишним километров в подъем! Причем непрерывный тягун – это нужно просто прочувствовать. Трассу изучила заранее и знала, что это один из самых трудных марафонов. Хотя с трудом представляла, как это может быть: подъем протяженностью 34 километра! Поэтому никаких иллюзий по поводу улучшения результата не питала и не ставила перед собой такой задачи. Была цель – преодолеть дистанцию, живой и невредимой добежать до финиша. Настраивала себя на праздничный забег», – пишет автор.

Ольга мысленно разбила дистанцию на участки по 10 километров. Половину пробежала, по ее словам, неплохо, однако становилось все труднее. «Увидев какую-то баннерную растяжку на мосту, поняла, что до финиша осталось всего 11 километров и скоро трасса пойдет вниз. Я все ждала спуски, а когда они появились, уже и сил не оставалось бежать. Но я бежала и радовалась! Считала километры. "Вот уже осталось до осуществления моей мечты три километра, надо бежать", – говорила я себе и думала о благотворителе, который помог мне осуществить мою мечту; о детях и внуках, которые в это время следят за моим забегом и видят, как я преодолеваю километр за километром, волнуются и недоумевают, почему у меня такой темп, не случилось ли чего со мной на дистанции; о своих беганутых друзьях, которые переживают за меня на родине», – продолжает спортсменка.

Последний километр дистанции стал приятным бонусом для марафонцев. «Шикарный затяжной спуск по узкой улочке, по обе стороны которой мандариновые деревья, увешанные плодами, и люди, восторженные люди сплошной стеной», – описывает Ольга Игоревна.

«Я безудержно неслась по этому спуску (и откуда только силы взялись?), обгоняя одного за другим идущих к финишу, и мне хотелось каждому из них крикнуть: "Ну что же вы идете?! Такой шикарный спуск, а вы идете!" Но люди просто шли из последних сил – трасса забрала все. Марафонцы двигались сплошной стеной. Я ни на минутку не оставалась на трассе в одиночестве. Не знаю, что там было позади меня, а вот впереди – сплошная стена бегущих. Вокруг были греки, поляки, китайцы, японцы, африканцы... Запомнились две чернокожие девушки в ослепительно белых тайсах, бра, кроссовках и в балетных пачках. Бежала пара в свадебном наряде – отличное свадебное путешествие длиною в 42 километра! Ещё был спайдермен, и кто-то бежал в греческих тогах с венками на голове, были даже босые марафонцы! Однозначно это был праздник. И несмотря на огромные трудности, он удался, да и как могло быть по другому?! Трасса от Марафоноса до Афин, казалось, пролегла по одному городу, хотя мы пробежали несколько населенных пунктов. Везде (подчеркиваю – везде!), сплошь и рядом стояли люди и приветствовали бегущих. Пожилые, молодые, дети! Не было такого места, где бы нас не поддерживали. Живая музыка, барабанщики, сиртаки. На протяжение всей дистанции, в течение пяти часов, я непрерывно слышала слова поддержки: "Браво! Олимпико!"» – делится амурчанка.

Продолжение рассказа она пообещала публиковать в следующих постах в своем инстаграм-аккаунте bratetzolga.