Дальний Восток защитят Су-34 с ракетами-убийцами

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Дальневосточный военный округ укрепили уникальными ракетами Х-35У, которые получили на вооружение бомбардировщики Су-34. Новые ракеты могут скрытно преодолеть системы ПВО и потопить любой корабль противника, включая авианосцы.

Как рассказали в Минобороны, противокорабельными ракетами (ПКР) Х-35У этой осенью оснастили самолеты 277-го бомбардировочного авиаполка, которые базируются на аэродроме Хурба в Хабаровском крае, сообщают «Известия». По мнению экспертов, ракеты повысят боевые возможности российских ВМФ и ВКС во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Су-34 теперь сможет гораздо эффективнее действовать по морским целям. Появление в его арсенале ПКР даст возможность поражать корабли и подводные лодки вероятного противника, а также поддерживать свой флот. Причем вдали от российских берегов», — указал бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

Су-34 с ПКР будут играть важную роль при обороне берегов Дальнего Востока, заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков. «Бомбардировщики первыми встретят флот вероятного противника, приближающийся к российским берегам, — рассказал эксперт. — В атаку поднимутся Су-34 из полка в Хурбе и Ту-22М3 с авиабазы Белая Иркутской области. Сил данных формирований достаточно для того, чтобы остановить любую эскадру. Не сможет отбиться от удара и авианосная ударная группировка. Суммарный залп только одного полка Су-34 составляет почти сотню ПКР».

Фото: «Известия» / Алексей Майшев

Добивать противника, если потребуется, будут подводные лодки и корабли Тихоокеанского флота (ТОФа). Причем основные силы, скорее всего, в бой бросать не придется. Для контрудара хватит и малых ракетных кораблей (МРК) проекта 1234 «Овод», которые сейчас активно модернизируются.

Непосредственно в прибрежной зоне «москитный» флот смогут подстраховать береговые ракетные комплексы (БРК) «Бастион» и «Бал», а также артиллерия ТОФа и Восточного военного округа. «Бастионы» способны поражать цели на расстоянии до 500 км. В боекомплект этих БРК входят новые сверхзвуковые ПКР «Ониксы», с которыми бессильна бороться современная система ПВО, отметил эксперт.

Эти ракеты уже проверили в действии в Сирии. По сравнению с предшественниками у Х-35У вдвое выше дальность полета — до 260 километров. Также «тридцать пятые» могут поражать не только морские, но и наземные цели, даже малые.

Полк «Сухих» способен одновременно выпустить почти сотню таких ракет и уничтожить вражескую инфраструктуру.