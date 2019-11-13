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13ноября
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сегодня, 17:27 0

Футболисты сборной России объявили бойкот из-за новой формы

Футболисты сборной России объявили бойкот из-за новой формы
Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Компания Adidas презентовала форму для сборной России и вызвала шквал критики. Недовольными остались не только болельщики, но и сами футболисты.

Причиной негодования стал перевернутый флаг России на рукавах футболок.

Игроки сборной, которые не имеют личного контракта с Adidas, отказались выходить на матч с Бельгией в новой форме из-за перевёрнутого флага. Пресс-служба РФС уже заявила, что оставшиеся матчи отборочного турнира на Евро 2020 команда будет играть в старой форме.

Новый дизайн формы был выпущен специально к чемпионату Европы. Болельщики активно поддерживают футболистов и высказываются против надругательства над флагом России.

«Дизайнер совсем не уважает Россию?», «Как такое вообще можно было одобрить!», «Что это за уродство?» – написали пользователи под публикациями с новой формой.

Матч Россия – Бельгия состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге. 19 ноября на выезде команда сыграет с Сан-Марино. При любом исходе матчей они не отразятся на выходе сборной в основную часть турнира. Подопечные Черчесова уже оформили себе досрочный выход, сообщает Life.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах: Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Дублине, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.

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#футбол

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