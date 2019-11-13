Чиновники из Амурской области поехали в Москву учиться управлять регионом

Делегация Амурской области отправилась в столицу в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). В состав делегации вошли главы районов, областных ведомств, представители Благовещенской администрации.

О том, как проходит обучение, некоторые участники от Приамурья рассказывают в своих инстаграм-аккаунтах.

«Мы снова с коллегами в Москве, в РАНХиГСе проходим следующий модуль обучения. Вчера был лекционный день, сегодня у нас стратегическая сессия по управлению регионом. В процессе работы мы обмениваемся лучшими практиками управления, проходим групповые задания, разрабатываем различные проекты развития регионов с учетом опережающего роста экономических показателей, защищаем созданные нами проекты. Участие в таких мозговых штурмах позволяет создавать и распространять лучшие управленческие практики, получать передовые навыки, обмениваться опытом и приобретать новые знакомства. Впереди еще много интересного и полезного», – написал на своей странице в социальной сети Алексей Прохоров, глава Сковородинского района.

На учебу с ним также поехали, в частности, глава Благовещенского района Евгений Седых, министр социальной защиты населения Наталья Киселева, министр образования Светлана Яковлева, глава управления ветеринарии Сергей Самохвалов, заместители мэра Благовещенска Виталий Рудненок и Игорь Берлинский.