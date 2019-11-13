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13ноября
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сегодня, 17:31 3

Чиновники из Амурской области поехали в Москву учиться управлять регионом

Чиновники из Амурской области поехали в Москву учиться управлять регионом
Фото: instagram.com/igor_ruk/

Делегация Амурской области отправилась в столицу в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). В состав делегации вошли главы районов, областных ведомств, представители Благовещенской администрации.

О том, как проходит обучение, некоторые участники от Приамурья рассказывают в своих инстаграм-аккаунтах.

«Мы снова с коллегами в Москве, в РАНХиГСе проходим следующий модуль обучения. Вчера был лекционный день, сегодня у нас стратегическая сессия по управлению регионом. В процессе работы мы обмениваемся лучшими практиками управления, проходим групповые задания, разрабатываем различные проекты развития регионов с учетом опережающего роста экономических показателей, защищаем созданные нами проекты. Участие в таких мозговых штурмах позволяет создавать и распространять лучшие управленческие практики, получать передовые навыки, обмениваться опытом и приобретать новые знакомства. Впереди еще много интересного и полезного», – написал на своей странице в социальной сети Алексей Прохоров, глава Сковородинского района.

На учебу с ним также поехали, в частности, глава Благовещенского района Евгений Седых, министр социальной защиты населения Наталья Киселева, министр образования Светлана Яковлева, глава управления ветеринарии Сергей Самохвалов, заместители мэра Благовещенска Виталий Рудненок и Игорь Берлинский.

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#городская власть #областная власть

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    26 минут назад

    по хорошему на такую работу должны приходить ученые (умные, умеющие) и сразу работать.....

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    22 минуты назад

    А Самохвалов тоже регионом управляет?

  • Нажми Обсудить на форуме

    Нажми Обсудить на форуме
    15 минут назад

    Я б в министры пошел пусть меня научат.

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