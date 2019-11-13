Продажи российских продуктов по интернету у одной из компаний в Хэйхэ выросли в 5 раз

Продажи российских продуктов по интернету одно из компаний, базирующихся в Хэйхэ, 11 ноября выросли в 5 раз по сравнению с предыдущим годом. В этот день в Китае отмечается День холостяка, и китайские платформы интернет-торговли традиционно делают большие скидки на товары, что вызывает ажиотаж у покупателей.

Как сообщает портал Biang, самыми популярными продуктами 11 ноября стали мука, конфеты и медовики. «Количество заказов на муку в этот день превысило 5 000. Также популярностью в этом году пользовались такие продукты, как хлопья из сушеных фруктов и пряники», – заявила гендиректор компании.

По ее словам, в следующем году фирма планирует увеличить ассортимент продаваемой продукции. «В этом году мы в основном продавали снеки, шоколад и конфеты. Рассчитываем, что в следующем году мы будем продавать российские продукты в более высоком ассортименте», – добавила она.

Компания базируется в Хэйхэ и импортирует продукты из 11 российских регионов. Главный магазин находится на острове Большой Хэйхэ. В настоящее время руководство рассматривает возможность создания филиалов и складов в других городах Китая, в том числе Харбине и Даляне.