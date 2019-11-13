В Зее пассажир устроил истерику при задержании пьяного водителя (видео)

В городе Зея сотрудники полиции задержали водителя с признаками алкогольного опьянения. Во время задержания пассажир автомобиля начал скандалить. Видеозапись с места происшествия попала в соцсети.

«Заварушка в г. Зея. Сотрудники ГИБДД имели наглость остановить человека с руками из драгоценного металла. Как они посмели», – с такой подписью было опубликовано видео.

«Ломают, ломают, ты смотри…» – кричит человек за кадром. Он характеризует происходящее с его товарищем как «беспредел». Судя по всему, его беспокоит недостаточно бережное отношение полицейских к рукам задержанного, которые они завели ему за спину, чтобы проводить в патрульный автомобиль.

«Руки как драгоценный металл, надо уметь правильно ими владеть», – беспокоится пассажир. В соответствии с законодательством РФ, ИА «Амур.инфо» пришлось зацензурить большую часть его эмоционального выступления.

Полицейский пытался выяснить причину истерики: «Мужчина, успокойтесь. Ты скажи, что случилось-то?»

О том, что случилось, рассказали в управлении МВД России по Амурской области. В воскресенье, 10 ноября, в Зее на улице Гоголя экипаж дорожно-патрульной службы остановил Toyota Camry. Автомобилем управлял мужчина 1983 года рождения. У водителя заметили признаки алкогольного опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование. Он отказался.

В июле 2018 года этот гражданин уже привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством при нахождении в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении водителя уголовного дела по статье 264.1 УК РФ.

«Во время оформления материалов сотрудниками полиции пассажир автомобиля – житель Зеи – выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте. В отношении данного мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Материалы направлены в суд для рассмотрения», – сообщает амурское управление МВД РФ.