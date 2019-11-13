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13ноября
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сегодня, 17:00 0

Найден самый сексуальный мужчина на планете

Найден самый сексуальный мужчина на планете
Фото: instagram.com/johnlegend/?hl=ru

Журнал People дал певцу Джону Ледженду звание «самого сексуального из ныне живущих мужчин». Артист заявил, что это одновременно волнует и пугает его.

«Это же огромное давление, теперь меня будут разбирать по частям, чтобы проверить, достаточно ли я сексуален для такого титула», – сказал Ледженд журналистам.

Супруга артиста Кристин Тейген посвятила серию твитов новому званию своего мужа. Она обновила информацию о своем Twitter-аккаунте, написав, что «спит с самым сексуальным из ныне живущих мужчин», пообещала сделать кружку с этим титулом и сообщила подписчикам, что самый сексуальный из ныне живущих мужчин только что сделал ей сэндвич с беконом.

Джон Ледженд (настоящее имя Джон Роджер Стивенс) – 40-летний певец, актер и автор песен, обладатель премий «Грэмми», «Оскар», «Золотой глобус» и «Эмми». В его дискографии шесть студийных сольных альбомов. Последняя пластинка, A Legendary Christmas, вышла в 2016 году. Ледженд также снялся в мюзикле «Ла-Ла Ленд» и появился в сериалах «Мастер не на все руки» и «Подземка», сообщает «Лента.ру».

В ноябре 2018 года People объявил самым сексуальным мужчиной Идриса Эльбу. Журнал ежегодно дает это звание различным знаменитостям.

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#жизнь #шоу-бизнес

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