В Белогорске загорелся башенный кран

Фото: Амур.инфо

В Белогорске 13 ноября загорелся башенный кран. Сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 11:35. Кран горел на базе в переулке Строительный.

На место происшествия через 6 минут прибыли огнеборцы пожарно-спасательной части № 4. Возгорание тушили 9 человек. Было задействовано 2 единицы техники. В течение трех минут открытое горение ликвидировали. Огнем повреждена кабина спецтехники. Причина и виновник устанавливаются, сообщили в ГУ МЧС России по Амурской области.

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#Белогорск #МЧС

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Наталья Храмова