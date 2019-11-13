Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:53 0

Амурские браконьеры пытались выкинуть мясо, пока товарищ отвлекал внимание охотоведа

Амурские браконьеры пытались выкинуть мясо, пока товарищ отвлекал внимание охотоведа

В Магдагачинском районе браконьеров поймали в момент незаконной охоты с лампой-фарой. Нарушители так увлеклись процессом, что не заметили, как подъехал автомобиль охотинспекторов.

Факт незаконной охоты был выявлен в девяти километрах от Магдагачи в ходе совместного рейда служащих управления и сотрудников Дирекции по охране и использованию объектов животного мира и ООПТ области. Внимание инспекторов охотнадзора привлекли сначала следы автомобиля, уходящие в лес, а затем и свет браконьерской лампы-фары между деревьями. Найти УАЗ нарушителей по таким подсказкам для опытных сотрудников труда не составило.

«В момент задержания один из охотников стоял в открытом люке с ружьем и светил лампой-фарой. Позже нарушитель просил не составлять протокол, поскольку у него будут проблемы на работе. Его товарищи этим моментом воспользовались и попытались потихоньку выбросить мясо добытой косули из багажника авто», – рассказал служащий управления по охране животного мира Приамурья, работавший на месте происшествия.

На место происшествия сразу вызвали оперативную группу полиции. У нарушителей изъяли продукцию охоты, лампу-фару, ружье, а также автомобиль, который был передан водителю на ответственное хранение.

Утром по свежему снегу инспекторы нашли след, оставленный тушей животного, которую браконьеры тащили от места добычи к месту разделки, а затем и голову косули в пакете.

По данному факту ведется разбирательство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За браконьерство одному из мужчин грозит как лишение права на охоту, так и лишение свободы. При этом, помимо штрафа, амурчанину придется выплатить крупную компенсацию за ущерб, причиненный природе Приамурья. Добытый им самец косули оценивается в 120 тысяч рублей, сообщает амурское охотуправление.

Просмотров всего: 198

#животные #закон #происшествия

распечатать


Происшествия

В Зее пассажир устроил истерику при задержании пьяного водителя (видео)
Происшествия

Бешенством в Ромненском районе корова заразилась от хищника

Происшествия

Ушедший из дома в Шимановске подросток найден

Происшествия

Четырех мужчин осудили за вымогательство в Белогорске
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь