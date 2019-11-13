Благовещенцев приглашают на бал, посвященный произведениям Шекспира

Клуб исторического танца «Велетта» Городского дома культуры приглашает горожан и гостей амурской столицы посетить тематический бал «Однажды в Вероне». Бал в стиле XVI века по произведениям Вильяма Шекспира состоится 16 ноября в 13:00 в зале Городского дома культуры (ул. Ленина, 144).

Под звуки классической музыки участники бала смогут исполнить порядка 15 танцев, например, турдион, мореска, сальтарелла, фарандола.

«Большинство танцев нужно учить заранее, так как они достаточно сложны в фигурах и исполнении. На самом балу у участников будет возможно изучение сходу только четырёх танцев. Это 4 вида бранля – официальный, конский, военный и "Шарлотта". Плюс будет танец, который мы будем учить прямо в процессе бала», – рассказывают организаторы.

На балу будет действовать дресс-код. Временной период костюмов – XVI век, Европа. Помимо танцев, в программе запланированы светские шекспировские беседы и различные игры, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

«На мероприятие можно прийти и в качестве зрителя, для этого достаточно купить билет и найти костюм, который не будет выбиваться из эпохи», – отмечают организаторы из клуба исторического танца «Велетта».

Подробности о тематическом бале, а также заявках и билетах можно узнать по телефонам: 8-914-560-64-56, 46-26-54 и в социальной сети «ВКонтакте» bal_blg. Возрастное ограничение 16+.