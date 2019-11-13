Бешенством в Ромненском районе корова заразилась от хищника

Диагноз подтвержден в амурской областной ветлаборатории. На территории личного подсобного хозяйства в настоящее время установлен карантин. Другой скот в селе Кузьмичи не изымался.

По предварительной информации, корова заразилась при выпасе – от дикого животного. В селе и хозяйстве проводятся все необходимые мероприятия, угрозы распространения заболевания нет.

«К сожалению, некоторые амурчане поступают безответственно и сами провоцируют возникновение заболеваний у своего скота. Хотелось бы напомнить, что летний пастбищный период давно закончился, и нет никакой необходимости выгонять коров и других животных на улицу, тем более за пределы села, где их могут укусить дикие животные», – отметил начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

Между тем в Приамурье в самом разгаре вакцинация домашних животных, в том числе против бешенства. На сегодняшний день ветеринарные работники успели привить 98 564 головы сельхозживотных. Кроме того, вакцинацию от бешенства успели пройти 16 175 собак и кошек. Это заметно больше запланированного количества.

Управление ветеринарии Приамурья напоминает жителям региона: бешенство – острое вирусное заболевание животных и человека, которое отличается абсолютной летальностью. В связи с этим вакцинация скота и домашних питомцев от бешенства – обязательна. Отказ от прививки грозит владельцу животного административной ответственностью.