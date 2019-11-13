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13ноября
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сегодня, 16:34 0

Бешенством в Ромненском районе корова заразилась от хищника

Бешенством в Ромненском районе корова заразилась от хищника
Фото: pixabay.com

В пресс-службе управления ветеринарии Амурской области уточнили информацию о том, что в Ромненском районе выявлено бешенство у крупного рогатого скота. Как оказалось, случай заболевания – единичный. В селе Кузьмичи заболела корова, которая содержалась на личном подворье.

Диагноз подтвержден в амурской областной ветлаборатории. На территории личного подсобного хозяйства в настоящее время установлен карантин. Другой скот в селе Кузьмичи не изымался.

По предварительной информации, корова заразилась при выпасе – от дикого животного. В селе и хозяйстве проводятся все необходимые мероприятия, угрозы распространения заболевания нет.

«К сожалению, некоторые амурчане поступают безответственно и сами провоцируют возникновение заболеваний у своего скота. Хотелось бы напомнить, что летний пастбищный период давно закончился, и нет никакой необходимости выгонять коров и других животных на улицу, тем более за пределы села, где их могут укусить дикие животные», – отметил начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

Между тем в Приамурье в самом разгаре вакцинация домашних животных, в том числе против бешенства. На сегодняшний день ветеринарные работники успели привить 98 564 головы сельхозживотных. Кроме того, вакцинацию от бешенства успели пройти 16 175 собак и кошек. Это заметно больше запланированного количества.

Управление ветеринарии Приамурья напоминает жителям региона: бешенство – острое вирусное заболевание животных и человека, которое отличается абсолютной летальностью. В связи с этим вакцинация скота и домашних питомцев от бешенства – обязательна. Отказ от прививки грозит владельцу животного административной ответственностью.

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#животные #здоровье #происшествия

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