На Амуре впервые пройдут российско-китайские зимние автогонки

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Первые международные российско-китайские зимние автомобильные игры пройдут на реке Амур. Переговоры по этому поводу накануне провели в городе Хэйхэ. Ожидается, что соревнования по автоспорту состоятся в феврале.

В них примут участие пилоты из России и Китая. Планируется, что на лед выйдут более шести десятков автомобилей.

Соревнования пройдут на китайской стороне пограничной реки. В следующем году ее местом проведения станет российский берег. Площадку для соревнований оборудуют треками закрытого типа, двухполосным внедорожным треком со снежно-ледовым покрытием, установят препятствия.

В переговорах о соревнованиях приняли участие министр спорта Амурской области Дмитрий Кутека и начальник управления по физической культуре провинции Хэйлунцзян Чэнь Чжэ, а также представители спортивных федераций.

Кроме того, руководители спортивных ведомств двух стран обсудили проведение уже ставшего традиционным Кубка содружества по хоккею. Соревнования пройдут в четвертый раз. В 2020 году в них примут участие спортсмены трех возрастных групп. Кроме того, изменится схема их проведения. Первый этап продлится три дня и пройдет в китайском городе Бэйань. Заключительным этапом станет товарищеская российско-китайская встреча на реке Амур. Турнир запланирован на январь будущего года, сообщает региональное минспорта.