Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:29 0

На Амуре впервые пройдут российско-китайские зимние автогонки

На Амуре впервые пройдут российско-китайские зимние автогонки
Фото: Амур.инфо

Первые международные российско-китайские зимние автомобильные игры пройдут на реке Амур. Переговоры по этому поводу накануне провели в городе Хэйхэ. Ожидается, что соревнования по автоспорту состоятся в феврале.

В них примут участие пилоты из России и Китая. Планируется, что на лед выйдут более шести десятков автомобилей.

Соревнования пройдут на китайской стороне пограничной реки. В следующем году ее местом проведения станет российский берег. Площадку для соревнований оборудуют треками закрытого типа, двухполосным внедорожным треком со снежно-ледовым покрытием, установят препятствия.

В переговорах о соревнованиях приняли участие министр спорта Амурской области Дмитрий Кутека и начальник управления по физической культуре провинции Хэйлунцзян Чэнь Чжэ, а также представители спортивных федераций.

Кроме того, руководители спортивных ведомств двух стран обсудили проведение уже ставшего традиционным Кубка содружества по хоккею. Соревнования пройдут в четвертый раз. В 2020 году в них примут участие спортсмены трех возрастных групп. Кроме того, изменится схема их проведения. Первый этап продлится три дня и пройдет в китайском городе Бэйань. Заключительным этапом станет товарищеская российско-китайская встреча на реке Амур. Турнир запланирован на январь будущего года, сообщает региональное минспорта.

Просмотров всего: 97

#Китай #спорт

распечатать


Спорт

Пенсионерка из Благовещенска пробежала марафонскую дистанцию в Греции
Общество

Продажи российских продуктов по интернету у одной из компаний в Хэйхэ выросли в 5 раз
Экономика

Участникам Амурского экономического форума в Хэйхэ покажут зону свободной торговли
В России и мире

Загитова стала спортсменкой года по версии журнала Glamour
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь