Приамурье намерено войти в федеральную программу по замене изношенных теплосетей

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Амурская область надеется войти в федеральную программу по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры со степенью износа свыше 60 %. Об этом заявил министр ЖКХ региона Сергей Гордеев на пресс-конференции, посвященной прохождению отопительного сезона в регионе.

Проект программы сейчас готовит федеральный Минстрой. В Амурской области теплосети в среднем изношены на 58 %. «Планируется выделение финансовых средств на замену оборудования, износ которого выше 60 процентов. Мы рассчитываем, что Амурская область с таким оборудованием в программу войдет», – сказал Гордеев.

Сергей Гордеев также рассказал, почему большинство муниципалитетов не получили паспорта готовности к зиме. Как сообщало Амур.инфо, промежуточные результаты оценки готовности МО к отопительному периоду опубликовал Ростехнадзор. Как пояснил Сергей Николаевич, в Приамурье документы не были выданы из-за отсутствия на сельских котельных приборов учета и систем химводоподготовки.

«Эпопея эта длится у нас еще с прошлого года. Тогда процент полученных паспортов готовности был 17 %. Причины неполучения паспортов готовности – это отсутствие на котельных приборов учета и систем химводоподготовки. Хочу сказать, что этих приборов и систем никогда не было, проектом они не предусмотрены. Это, конечно, плохо, но на качество услуг, предоставляемых населению, не сказывается. До сегодняшнего дня еще не было таких прецедентов, когда прибор учета на котельной явился виновником отсутствия отопительного сезона, что из-за этого потребители не получили тепловую энергию», – прокомментировал министр.

Отсутствие паспорта не является основанием для прекращения подачи услуг потребителю, уточнил он. Приборы учета не являются «коммерческими»: по ним котельные не производят расчет с потребителями тепловой энергии. Всего в регионе 573 котельных. Чтобы массово установить недостающие приборы и системы, необходимо более 220 миллионов рублей.

«У муниципалитетов таких денег нет. У предприятий данные расходы в тариф не закладываются, и они не могут за счет тарифных решений установить данные приборы учета. Ну и областные деньги у нас идут на ремонт и замену оборудования, которые напрямую влияют на качество услуг. В этом году за счет местных бюджетов увеличилось количество приборов учета. По нашим прогнозам, в районе 25 % паспортов готовности мы должны получить», – добавил Сергей Николаевич.

По информации министра ЖКХ, отопительный сезон по области начался своевременно и проходит в штатном режиме. Технологически котельные готовы, запас топлива сформирован на всех предприятиях.

В целом на подготовку к отопительному сезону было потрачено 2 миллиарда 100 миллионов рублей. Из них 1 миллиард 100 миллионов ушли на заготовку топлива, 900 миллионов потрачено на замену котлов, ремонт технологического оборудования, теплотрасс, водопроводов.

40 миллионов рублей из областного бюджета потрачено на замену и установку роботизированных котлов. Высокотехнологичное автоматизированное оборудование появилось в Магдагачинском, Сковородинском и Белогорском районах. За два года установили 17 роботизированных котельных.

Как уточнил министр, установка роботизированных котельных в Белогорском районе позволила сократить расход угля на 30 % в прошлом отопительном сезоне. Кроме того, такое оборудование позволяет снизить и расход электроэнергии и исключить человеческий фактор.

В Циолковском разрабатывается проектно-сметная документация для перехода мазутной котельной на газ. На разработку ПСД выделено 7,5 миллиона рублей из областного бюджета. Это позволит улучшить экологическую обстановку и снизить затраты на обслуживание.