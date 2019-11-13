Трудных подростков пытаются исправить КВНом

В Амурской области начинает реализовываться социальный проект «Школа КВН для воспитанников Юхтинской спецшколы». Гость программы «Простые вопросы» Сергей Бурмага стал автором этого проекта и выиграл под него президентский грант. В Юхтинской спецшколе содержатся подростки, которые совершили различные правонарушения.

«Основная причина – эти дети не нужны родителям. Родителям некогда, потому что они заняты бизнесом, либо некогда, потому что им нужно собрать денег на бутылку. Почему мы разработали этот проект? Потому что ребята, которые туда попадают, они поникли во всех смыслах. Они никому не нужны», – поясняет Сергей.

Проект направлен на то, чтобы развить в ребятах творческие навыки, направить их энергию в позитивное русло, отвлечь от арестантского образа мышления. Кроме КВН, в рамках проекта будут привлекаться другие направления – студия танца, различные спортивные секции, театральное мастерство.

«Уже есть первые результаты. Мы ребят свозили сюда, в Благовещенск. Они и по экскурсиям поездили, в кванториуме были и на площадках World skills. Им демонстрировали разные профессии, мастера показывали, как это делается, и говорили им – давайте, учитесь», – рассказывает Сергей.