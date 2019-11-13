Четырех мужчин осудили за вымогательство в Белогорске

В Белогорске осуждены члены группировки, вымогавшей деньги под угрозой и с применением насилия. Как установил суд, четверо молодых людей орудовали с июня 2017 года по февраль 2019-го, отбирая деньги у горожан. Один из жителей города в результате преступления лишился миллиона рублей.

Белогорский городской суд признал троих подсудимых виновными в совершении ряда преступлений – вымогательства, совершенного в крупном размере группой лиц по предварительному сговору, и вымогательства с применением насилия. Кроме того, один мужчина осужден за пособничество в совершении преступления.

Как сообщает прокуратура Амурской области, преступления совершались с июня 2017 года по февраль 2019-го. Молодые мужчины, действуя по предварительному сговору, вымогали денежные средства у жителей Белогорска, угрожая насилием и применяя его в дальнейшем. Суммы требуемых злоумышленниками денежных средств менялись от 100 000 до миллиона рублей. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Амурской области, которые выявили преступления.

Трое осужденных получили наказание в виде лишения свободы на 2 года, 6 и 7 лет соответственно. Отбывать наказание им придется в исправительной колонии общего режима.

Одному из злоумышленников суд назначил лишение свободы на срок 3 года и 8 месяцев. В силу статьи 73 УК РФ суд постановил назначенное наказание считать условным с испытательным сроком три года.

Государственное обвинение поддержала прокуратура Белогорска. Приговор в законную силу не вступил.