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13ноября
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сегодня, 16:06 0

Четырех мужчин осудили за вымогательство в Белогорске

Четырех мужчин осудили за вымогательство в Белогорске
Фото: pixabay.com

В Белогорске осуждены члены группировки, вымогавшей деньги под угрозой и с применением насилия. Как установил суд, четверо молодых людей орудовали с июня 2017 года по февраль 2019-го, отбирая деньги у горожан. Один из жителей города в результате преступления лишился миллиона рублей.

Белогорский городской суд признал троих подсудимых виновными в совершении ряда преступлений – вымогательства, совершенного в крупном размере группой лиц по предварительному сговору, и вымогательства с применением насилия. Кроме того, один мужчина осужден за пособничество в совершении преступления.

Как сообщает прокуратура Амурской области, преступления совершались с июня 2017 года по февраль 2019-го. Молодые мужчины, действуя по предварительному сговору, вымогали денежные средства у жителей Белогорска, угрожая насилием и применяя его в дальнейшем. Суммы требуемых злоумышленниками денежных средств менялись от 100 000 до миллиона рублей. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Амурской области, которые выявили преступления.

Трое осужденных получили наказание в виде лишения свободы на 2 года, 6 и 7 лет соответственно. Отбывать наказание им придется в исправительной колонии общего режима.

Одному из злоумышленников суд назначил лишение свободы на срок 3 года и 8 месяцев. В силу статьи 73 УК РФ суд постановил назначенное наказание считать условным с испытательным сроком три года.

Государственное обвинение поддержала прокуратура Белогорска. Приговор в законную силу не вступил.

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#Белогорск #закон #криминал #происшествия #суды

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