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сегодня, 15:31 0

В Белогорске суд начал рассматривать дело об убийстве тренера несовершеннолетним

В Белогорске суд начал рассматривать дело об убийстве тренера несовершеннолетним
Фото: belogorskiygs.amr.sudrf.ru

13 ноября Белогорский городской суд начал рассматривать уголовное дело об убийстве спортивного тренера Сергея Иванова. «Сегодня состоялось первое судебное заседание», – сообщили ИА «Амур.инфо» в суде.

«Фактически, сегодня у нас началось судебное следствие. Подсудимому огласили предъявленное обвинение. Перешли к судебному следствию, установили порядок исследования доказательств. Допросили потерпевшую (мать убитого), начали допрос свидетелей. Завтра у нас также состоится судебное заседание. Планируем допросить оставшихся свидетелей и начать исследовать письменные материалы дела», – рассказали в суде.

В убийстве обвиняется 17-летний амурчанин. Преступление было совершено в Белогорске в апреле 2019 года, около полуночи. Сергей Иванов закрывал двери спортивного комплекса «Олимпия» на ключ, когда на него напали. Преступник нанес тренеру около 20 ножевых ранений, которые оказались смертельными.

По некоторым данным, причиной конфликта стала девушка. Молодой человек подъехал к спорткомплексу, чтобы устроить разборки с тренером. У погибшего остались мама, младшие сестра и брат.

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#Белогорск #криминал #происшествия #суды

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