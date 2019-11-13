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13ноября
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Участникам Амурского экономического форума в Хэйхэ покажут зону свободной торговли

Участникам Амурского экономического форума в Хэйхэ покажут зону свободной торговли
Фото: hlj.people.com.cn

Организаторы Амурского экономического форума, который пройдет в Благовещенске и Хэйхэ с 29 ноября по 1 декабря, рассказали о китайской части мероприятия. В Хэйхэ участникам форума покажут зону свободной торговли и испытательную площадку для автомобилей.

Выезд в Хэйхэ на «пумах» запланирован на 30 ноября. В этот же день пройдет церемония открытия форума на китайской стороне.

«В церемонии открытия форума на китайской стороне будет участвовать руководство городов Хэйхэ и Благовещенска. Также планируется участие заместителя губернатора провинции Гуандун, это южная провинция, которая граничит с Гонконгом», – сообщила Амур.инфо Ольга Климчук, начальник отдела международных отношений и протокола администрации города Благовещенска.

1 декабря состоится выезд на обзорную экскурсию по городу Хэйхэ с посещением инфраструктурных объектов: экспериментальной зоны свободной торговли города, транспортно-логистического комплекса корпорации «Юэсин», китайской части трансграничного автомобильного моста через реку Амур, транспортно-логистического комплекса бондовой зоны формата B города Хэйхэ, испытательной площадки для автомобилей в холодных условиях. Это одна из трех испытательных площадок такого уровня в КНР.

Ожидается, что российская делегация будет состоять из нескольких десятков человек. Регистрация для участия в форуме продолжается.

Как сообщало Амур.инфо, Амурский экономический форум пройдет на площадке Общественно-культурного центра. Главная его тема – формирование уникальной трансграничной агломерации Благовещенск (Россия) – Хэйхэ (Китай). Запланирована дискуссия на тему «Благовещенск – Хэйхэ-2050».

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#Китай #экономика

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