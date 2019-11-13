Загитова стала спортсменкой года по версии журнала Glamour

Олимпийская чемпионка Алина Загитова одержала победу в номинации «Спортсменка года» по версии журнала Glamour. На награду в этой категории претендовали ещё три российские спортсменки – легкоатлетка Мария Ласицкене, пловчиха Юлия Ефимова и фехтовальщица Софья Великая.

«Очень рада выиграть в номинации "Спортсменка года 2019". Для меня это большая честь. Хочу сказать огромное спасибо журналу Glamour, всем тем, кто за меня голосовал, и, конечно же, моей команде. Без них у меня ничего не получилось бы», – сказала Загитова на церемонии вручения наград.

Открытое голосование проходило на сайте издания, принять участие в нем могли все желающие.

Весной 2019 года Загитова одержала победу на чемпионате мира в японской Сайтаме. Кроме того, фигуристка имеет в своем активе золото Олимпийских игр, чемпионата Европы и финала Гран-при.

В октябре спортсменка выступила на этапе Гран-при по Франции, где заняла второе место, уступив россиянке Алене Косторной. Теперь Загитовой предстоит принять участие в японском этапе Гран-при, который пройдет с 22 по 24 ноября, сообщает Nevasport.ru.