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13ноября
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сегодня, 15:08 0

Загитова стала спортсменкой года по версии журнала Glamour

Загитова стала спортсменкой года по версии журнала Glamour
Фото: instagram.com/azagitova/?hl=ru

Олимпийская чемпионка Алина Загитова одержала победу в номинации «Спортсменка года» по версии журнала Glamour. На награду в этой категории претендовали ещё три российские спортсменки – легкоатлетка Мария Ласицкене, пловчиха Юлия Ефимова и фехтовальщица Софья Великая.

«Очень рада выиграть в номинации "Спортсменка года 2019". Для меня это большая честь. Хочу сказать огромное спасибо журналу Glamour, всем тем, кто за меня голосовал, и, конечно же, моей команде. Без них у меня ничего не получилось бы», – сказала Загитова на церемонии вручения наград.

Открытое голосование проходило на сайте издания, принять участие в нем могли все желающие.

Весной 2019 года Загитова одержала победу на чемпионате мира в японской Сайтаме. Кроме того, фигуристка имеет в своем активе золото Олимпийских игр, чемпионата Европы и финала Гран-при.

В октябре спортсменка выступила на этапе Гран-при по Франции, где заняла второе место, уступив россиянке Алене Косторной. Теперь Загитовой предстоит принять участие в японском этапе Гран-при, который пройдет с 22 по 24 ноября, сообщает Nevasport.ru.

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#спорт #конкурсы

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