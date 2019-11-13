В Благовещенске родители обсуждают перевод детей на домашнее обучение из-за конфликта с одноклассником

Отчислить мальчика, как того требуют родители, не позволяет закон, как и привлечь его к ответственности за драки. История с регулярными конфликтами в классе длится второй год. В последний раз из 29 учащихся на занятия пришли 7 человек.

«Тем самым мы с вами нарушаем законное право детей на посещение образовательной организации. Большинство пишет, что идут оскорбления со стороны учащегося. Но количество заявлений, поданных в полицию, исчисляются единицами. Соответственно, никакого морального вреда остальным детям не наносится. Тогда мне непонятно, почему мы не пускаем детей в школу», – прозвучало на собрании.

За некоторое время в полицию поступило 3 заявления с жалобами на ребенка. Одна из мам высказалась, что не при каждом конфликте родители обращались к правоохранителям, но всегда доводили информацию до сотрудников школы.

«До вашего сведения всегда, ежедневно доводится информация о том, что наших детей оскорбляют, что дети приходят с синяками. Каждую перемену ребенок звонит и говорит, что произошел тот конфликт, этот конфликт. И мы постоянно думаем, как же там наши дети, живые они там, не избитые», – сказала одна из участников собрания.

Родители считают, что из-за постоянных конфликтов в классе снизилась успеваемость. По информации, прозвучавшей на собрании, преподаватели написали докладные за оскорбления, выкрики с использованием ненормативной лексики во время урока.

«Он на уроке плевал на моего ребенка. На следующий день оскорбил его нецензурной речью, до такой степени унизительно! Сколько можно! Я написала заявление на имя директора школы. Этот вопрос рассматривался на совете профилактики. В итоге было сказано, что он не плевал, не оскорблял, хотя весь класс – свидетели, это происходило на уроке. В итоге сказали, что сын виноват, потому что позволяет так с собой обращаться. Я просто встала и ушла. А вчера мой ребенок был на уроках. Перед физкультурой этот мальчик подошел к нему и обозвал. На что сын сказал: "Может, ты начнешь за речью следить?" Он наотмашь ударил сына, как бы невзначай. Да, моему ребенку больно не было, но, извините, сколько можно? Мой ребенок говорит, что уже не может держаться. Я переживаю за него: не сдержится, вступит в драку и в порыве гнева нанесет ему увечья неосознанно. Он занимается спортом. А дальше что? Мы ставим на моем ребенке крест, ставим его на учет в ПДН?» – возмутилась одна из мам.

«Я обращалась в прокуратуру еще в марте. Моя дочь подвергалась преследованию, оскорблениям, унижениям. Направляли коллективную жалобу в прокуратуру, где подписались 24 человека. Конфликт не урегулировали. В полицию обращались из-за нанесения побоев, в результате которых дочь получила сотрясение мозга», – рассказала благовещенка.

На собрании также прозвучало, что мальчик, на которого жалуются родители, также подвергается гонениям. «Все видео, которые были проанализированы, не подтверждают того, что инициатором всех конфликтов является один ученик. Мы видели видео, в котором этот же ученик подвергается моральным оскорблениям практически всего класса. Когда дети улыбаются, хлопают, мол "давай". Целенаправленно провоцируют ребенка», – прозвучало на собрании.

Корреспондент Амур.инфо связался с отцом мальчика, поведение которого обсуждали родители. Но он отказался комментировать ситуацию. Со слов родителей, отец обидчика считает, что родительский коллектив сговорился против его ребенка. Отправной точкой для этого стало коллективное письмо с просьбой исключить мальчика из класса.

По информации источника Амур.инфо, мальчик сам переживает из-за сложившейся ситуации: приходит домой со слезами.

По итогам родительского собрания будет рассмотрен вопрос о замене классного руководителя. Один из родителей предложил перевести детей на дистанционное обучение. Еще одно предложение – внесение изменений в школьное положение о классе, чтобы за нарушение устава ребенка можно было исключить.

Как сообщало Амур.инфо, в настоящее время проверку проводит прокуратура. Кроме того, сотрудником полиции в школе были составлены протоколы по изложенным родителями фактам. По поступившим заявлениям, также проводится проверка. Все материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Благовещенска для принятия мер в соответствии с законодательством.

В настоящее время в школе проводится служебная проверка в отношении педагогов, своевременно не принявших меры по защите прав детей в рамках учебного процесса.