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13ноября
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В Благовещенске родители обсуждают перевод детей на домашнее обучение из-за конфликта с одноклассником

В Благовещенске родители обсуждают перевод детей на домашнее обучение из-за конфликта с одноклассником
Фото: pixabay.com

В школе, где ученики 6 класса не являются на уроки из-за конфликта с одноклассником, прошло родительское собрание. Представители амурского УМВД, прокуратуры управления образования, школы и родители собрались, чтобы вместе найти выход из ситуации.

Отчислить мальчика, как того требуют родители, не позволяет закон, как и привлечь его к ответственности за драки. История с регулярными конфликтами в классе длится второй год. В последний раз из 29 учащихся на занятия пришли 7 человек.

«Тем самым мы с вами нарушаем законное право детей на посещение образовательной организации. Большинство пишет, что идут оскорбления со стороны учащегося. Но количество заявлений, поданных в полицию, исчисляются единицами. Соответственно, никакого морального вреда остальным детям не наносится. Тогда мне непонятно, почему мы не пускаем детей в школу», – прозвучало на собрании.

За некоторое время в полицию поступило 3 заявления с жалобами на ребенка. Одна из мам высказалась, что не при каждом конфликте родители обращались к правоохранителям, но всегда доводили информацию до сотрудников школы.

«До вашего сведения всегда, ежедневно доводится информация о том, что наших детей оскорбляют, что дети приходят с синяками. Каждую перемену ребенок звонит и говорит, что произошел тот конфликт, этот конфликт. И мы постоянно думаем, как же там наши дети, живые они там, не избитые», – сказала одна из участников собрания.

Родители считают, что из-за постоянных конфликтов в классе снизилась успеваемость. По информации, прозвучавшей на собрании, преподаватели написали докладные за оскорбления, выкрики с использованием ненормативной лексики во время урока.

«Он на уроке плевал на моего ребенка. На следующий день оскорбил его нецензурной речью, до такой степени унизительно! Сколько можно! Я написала заявление на имя директора школы. Этот вопрос рассматривался на совете профилактики. В итоге было сказано, что он не плевал, не оскорблял, хотя весь класс – свидетели, это происходило на уроке. В итоге сказали, что сын виноват, потому что позволяет так с собой обращаться. Я просто встала и ушла. А вчера мой ребенок был на уроках. Перед физкультурой этот мальчик подошел к нему и обозвал. На что сын сказал: "Может, ты начнешь за речью следить?" Он наотмашь ударил сына, как бы невзначай. Да, моему ребенку больно не было, но, извините, сколько можно? Мой ребенок говорит, что уже не может держаться. Я переживаю за него: не сдержится, вступит в драку и в порыве гнева нанесет ему увечья неосознанно. Он занимается спортом. А дальше что? Мы ставим на моем ребенке крест, ставим его на учет в ПДН?» – возмутилась одна из мам.

«Я обращалась в прокуратуру еще в марте. Моя дочь подвергалась преследованию, оскорблениям, унижениям. Направляли коллективную жалобу в прокуратуру, где подписались 24 человека. Конфликт не урегулировали. В полицию обращались из-за нанесения побоев, в результате которых дочь получила сотрясение мозга», – рассказала благовещенка.

На собрании также прозвучало, что мальчик, на которого жалуются родители, также подвергается гонениям. «Все видео, которые были проанализированы, не подтверждают того, что инициатором всех конфликтов является один ученик. Мы видели видео, в котором этот же ученик подвергается моральным оскорблениям практически всего класса. Когда дети улыбаются, хлопают, мол "давай". Целенаправленно провоцируют ребенка», – прозвучало на собрании.

Корреспондент Амур.инфо связался с отцом мальчика, поведение которого обсуждали родители. Но он отказался комментировать ситуацию. Со слов родителей, отец обидчика считает, что родительский коллектив сговорился против его ребенка. Отправной точкой для этого стало коллективное письмо с просьбой исключить мальчика из класса.

По информации источника Амур.инфо, мальчик сам переживает из-за сложившейся ситуации: приходит домой со слезами.

По итогам родительского собрания будет рассмотрен вопрос о замене классного руководителя. Один из родителей предложил перевести детей на дистанционное обучение. Еще одно предложение – внесение изменений в школьное положение о классе, чтобы за нарушение устава ребенка можно было исключить.

Как сообщало Амур.инфо, в настоящее время проверку проводит прокуратура. Кроме того, сотрудником полиции в школе были составлены протоколы по изложенным родителями фактам. По поступившим заявлениям, также проводится проверка. Все материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Благовещенска для принятия мер в соответствии с законодательством.

В настоящее время в школе проводится служебная проверка в отношении педагогов, своевременно не принявших меры по защите прав детей в рамках учебного процесса.

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#дети #школа

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Комментарии
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  • mestny

    mestny
    2 часа назад

    ну какбы да - где обращения с заявлениями? если так вс плохо в школу не пускают а в полицию не пишут?

  • Одисей

    Одисей
    2 часа назад

    ну на самом деле действительно не каждый родитель будет обращаться в полицию из-за оскорблений например, но есть заявления на имя директора школы, почему не было принято мер?

    Мне кажется мутная история какая-то. Ну что там за 12-ти летний боец, которому не могут навалять за его проделки всем классом, есть же старшие товарищи ,которые могут подсказать что так себя вести не стоит

  • Noir

    Noir
    2 часа назад



    Мой ребенок говорит, что уже не может держаться. Я переживаю за него: не сдержится, вступит в драку и в порыве гнева нанесет ему увечья неосознанно. Он занимается спортом. А дальше что? Мы ставим на моем ребенке крест, ставим его на учет в ПДН





    В полицию обращались из-за нанесения побоев, в результате которых дочь получила сотрясение мозга



    Т.е. зачинщик пока всех не перекалечит его не поставят в ПДН, а если ему отпор дадут то сразу на учет? Ну совсем все мутно в этой истории, обычный хулиган спортсменов зашугал чтоли? Обычно в школе это решалось после уроков и любой хулиган на следующий день исправлялся.

  • K_i_sh

    K_i_sh
    2 часа назад

    Разве ж побить всем классом это правильное решение??? В этом всё дело! Где нормы поведения учащегося? Сколько на него должно быть заявлений по фактам побоев? При чем тут классный руководитель, даже поставив другого мальчишку не перестанет вести себя лучше! С ним с начальной школы проблемы. И все глаза закрывают, мало ли сказал, стукнул. Это поведение не нормально.

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    может папа на шторы и линолеум в кабинет директора очень часто сдает??

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Ну хоть на учет его поставили?

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    K_i_sh

    Разве ж побить всем классом это правильное решение??? В этом всё дело! Где нормы поведения учащегося? Сколько на него должно быть заявлений по фактам побоев? При чем тут классный руководитель, даже поставив другого мальчишку не перестанет вести себя лучше! С ним с начальной школы проблемы. И все глаза закрывают, мало ли сказал, стукнул. Это поведение не нормально.



    А в том то и дело, что ни один закон не будет действовать без неотвратимого наказания. Ну напишут нормы и что дальше. Нарушил нормы - поругали? Всегда только страх наказания поддерживал дисциплину.

  • Allenga

    Allenga
    1 час назад

    А если действительно сложилась ситуация, и не только этот один ребенок терроризирует класс, но и класс плохо относится к нему (основательно/безосновательно уже не так важно)? И он из последних доступных сил огрызается и защищает себя, неумея выбрать правильные способы поведения. Мне кажется, сейчас все разгорячены и не видят выхода, плохо всем и переживают все, но пока никто не готов сделать шаг навстречу, может быть и никогда не станут готовы, тогда надо искать другие варианты. Специалист извне, не вовлеченый в ситуацию, организационные моменты, работа не только с этим ребенком, но и с детьми из класса, особенно с втянутыми в открытый конфликт с этим мальчиком, и с их родителями тоже.

    Устройте им каникулы на недельку и за это время поработать с коллективом.

  • K_i_sh

    K_i_sh
    1 час назад

    Материт и плачет? Бьёт и плачет? Хамит и так переживает... тонкая натура

    ...

    Если бьет дрянной драчун слабого мальчишку,

    я такого не хочу даже вставить в книжку.

  • Сыроежка

    Сыроежка
    1 час назад

    в другой класс перевести не пробовали? в параллельный хотя бы. Это тоже помогает часто. Другая обстановка, другие дети. Если этих с начальной школы терроризирует и они молчат, то другие быстро дадут отпор, тк у них опыта молчания нет.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    на переменах будут встречаться, другая школа в таком случае....

  • Правдолюбка я

    Правдолюбка я
    1 час назад

    inoyна переменах будут встречаться, другая школа в таком случае....


    Я тоже так думаю что наилучший вариант, это другая школа. И ребята будут другие, да и учителя тоже. Ну ведь это не дело весь класс на дом.обучение из за одного ученика.

  • Leg

    Leg
    46 минут назад

    был у нас такой... в классе моей дочери все доставал. моей зимой шапку сорвал выкинул на дорогу. за рюкзак и на землю. по спине отпинал хорошо. начала разборки с заявлением в полицию... папа - мент при должности. дома бьет всех (мама, 2 сына).а те и мстят таким образом сверстникам. Итог был таков - папа умолял забрать заявление, я и родительский комитет, который тоже в заявлении подписался поставили условие - вон из школы и нет дела. на сл день перевелись куда то. не отрицаю, что может мы не верно поступили, но класс вздохнул и дети стали спокойно в школу ходить

  • Альтер

    Альтер
    35 минут назад

    Ну првильно-почему из-за одного все так страдают

    Где педагогический совет и их меры? Где администрация школы и почему так долго все игнорировалось

  • Reflection

    Reflection
    5 минут назад



    По итогам родительского собрания будет рассмотрен вопрос о замене классного руководителя.



    Так пишут, как будто классное руководство - это манна небесная, и за 2- 3 тысячи учителя в очередь выстроились, чтобы взять классное руководство. И многие согласятся взять классное руководство в столь проблемном классе? И Можно ли вообще в середине года найти



    В настоящее время в школе проводится служебная проверка в отношении педагогов, своевременно не принявших меры по защите прав детей в рамках учебного процесса.



    А какие, собственно, меры, могут предпринять полностью бесправные педагоги? Они сейчас даже доску вытереть не могут попросить дитятко без письменного согласия яжмамок. Пальчиком погрозить нарушителю, оставить после уроков для очередной душещипательной беседы? Так это только в том случае, если яждитятко согласится. Сообщить администрации? Так сообщали, и не раз.

  • Astoriya

    Astoriya
    1 минута назад

    А нас через несколько лет только ждет такое. Есть у нас в классе подобный мальчик, мы с ним еще и с сада мучаемся. И голову разбивал ребенку в саду и с лестницы спускал. Класс пока 2. На уроке может встать, ходить по классу, В столовой на днях хлебом кидался. Детей регулярно бил. В прошлом году так детей всех достал, что дети собрались всем классом, зажали в углу и били его. Еще и классный руководитель всех детей из-за него наказывала, дети тупо стояли все уроки вместо учебы. Классного руководителя мы сменили, сейчас вроде справляется пока с этим ребенком учитель.

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