В Благовещенске осудили мужчин, которые обманом похитили деньги у девушки-сироты

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Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух мужчин. Они обманули девушку-сироту и похитили у нее 650 тысяч рублей.

В мае 2017 года амурчане познакомились с несовершеннолетней. Они выяснили, что девушка – сирота и у нее есть банковский вклад. Возможность снять средства у нее должна была появиться после мая 2017 года, то есть после достижения совершеннолетия.

Мужчины решили похитить эти деньги. Один из них обманул девушку, предложив ей вступить с ним в романтические отношения. Та согласилась. Также злоумышленник предложил несовершеннолетней переехать к нему в квартиру, на что она также согласилась.

Амурчане прибегнули к манипуляциям с чужим банковским вкладом и сумели завладеть деньгами сироты без ее ведома. Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, они причинили девушке материальный ущерб в крупном размере – 650 тысяч рублей.

В судебном заседании мужчины вину по предъявленному им обвинению признали полностью, от дачи показаний отказались. Учтя обстоятельства, их приговорили к условным срокам лишения свободы, с испытательными сроками. Также злоумышленники должны возместить девушке причиненный материальный ущерб в солидарном порядке.