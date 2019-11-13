Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13ноября
Предыдущая новость
сегодня, 14:43 0

В Благовещенске осудили мужчин, которые обманом похитили деньги у девушки-сироты

В Благовещенске осудили мужчин, которые обманом похитили деньги у девушки-сироты
Фото: Амур.инфо

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух мужчин. Они обманули девушку-сироту и похитили у нее 650 тысяч рублей.

В мае 2017 года амурчане познакомились с несовершеннолетней. Они выяснили, что девушка – сирота и у нее есть банковский вклад. Возможность снять средства у нее должна была появиться после мая 2017 года, то есть после достижения совершеннолетия.

Мужчины решили похитить эти деньги. Один из них обманул девушку, предложив ей вступить с ним в романтические отношения. Та согласилась. Также злоумышленник предложил несовершеннолетней переехать к нему в квартиру, на что она также согласилась.

Амурчане прибегнули к манипуляциям с чужим банковским вкладом и сумели завладеть деньгами сироты без ее ведома. Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, они причинили девушке материальный ущерб в крупном размере – 650 тысяч рублей.

В судебном заседании мужчины вину по предъявленному им обвинению признали полностью, от дачи показаний отказались. Учтя обстоятельства, их приговорили к условным срокам лишения свободы, с испытательными сроками. Также злоумышленники должны возместить девушке причиненный материальный ущерб в солидарном порядке.

Просмотров всего: 26

#криминал #происшествия #суды

распечатать


Происшествия

В Приамурье осудили братьев из Украины, зарабатывавших в ломбардах мошенничеством

Происшествия 3

В Бурейском районе в аварию попал кроссовер (фото)
Происшествия

При жестком столкновении двух «ниссанов» в Приамурье пострадал человек (фото)
Происшествия

Пьяный пассажир хотел остаться в самолете, прилетевшем в Хабаровск из Магадана
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь