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Морозы усиливаются: прогноз погоды в Амурской области на 14 ноября

Морозы усиливаются: прогноз погоды в Амурской области на 14 ноября
Фото: pixabay.com

14 ноября в Амурской области будет переменно облачно, по востоку местами пройдет слабый снег. Ветер с северо-запада разгонится до 2-7 метров в секунду, усилившись ночью до 12 метров, днем – до 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до 22...27, местами – до 31...36 градусов. В центральных и южных районах морозы достигнут минус 19...24, местами в пониженных местах – минус 25...30. Днем будет 13...18, по северу местами –19...24 градуса мороза.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный ночью будет дуть с силой 5-10, днем – 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит 21...23, днем – 14...16 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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