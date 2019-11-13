Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:41 0

Журавлей, за которых волновались амурчане, забрали в Хинганский заповедник

Журавлей, за которых волновались амурчане, забрали в Хинганский заповедник

Двух журавлей, которые находились на водоеме в районе поселка Мухинский Октябрьского района, 13 ноября забрали сотрудники Хинганского заповедника. Птицам ничего не угрожает.

Ранее амурчане беспокоились о судьбе журавлей, полагая, что они могут замерзнуть, когда усилятся морозы.

«Мы курируем этих птиц. Когда они прилетели к нам в том году, мы с дочерью делали проект. Мы за ними наблюдали в прошлом году. В этом году опять-таки они прилетели, и мы продолжили за ними наблюдать. Мы поддерживали связь с сотрудниками Хинганского заповедника. Сегодня мы с сотрудниками созванивались – они забрали журавлей и поехали в заповедник», – рассказала ИА «Амур.инфо» по телефону жительница поселка Мухинский Надежда.

Просмотров всего: 146

#природа

распечатать


Общество

В Благовещенске китайцы устраивали забеги верблюдов на местном ипподроме
Общество 12

Благовещенцев озадачил крупный паук, найденный на улице
Общество

Амурчане волнуются, что в Октябрьском районе замерзнут два журавля (видео)
Общество 2

Одна из самых загрязненных рек бассейна Зеи и Амура находится в Амурской области
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь