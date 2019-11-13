Журавлей, за которых волновались амурчане, забрали в Хинганский заповедник

Двух журавлей, которые находились на водоеме в районе поселка Мухинский Октябрьского района, 13 ноября забрали сотрудники Хинганского заповедника. Птицам ничего не угрожает.

Ранее амурчане беспокоились о судьбе журавлей, полагая, что они могут замерзнуть, когда усилятся морозы.

«Мы курируем этих птиц. Когда они прилетели к нам в том году, мы с дочерью делали проект. Мы за ними наблюдали в прошлом году. В этом году опять-таки они прилетели, и мы продолжили за ними наблюдать. Мы поддерживали связь с сотрудниками Хинганского заповедника. Сегодня мы с сотрудниками созванивались – они забрали журавлей и поехали в заповедник», – рассказала ИА «Амур.инфо» по телефону жительница поселка Мухинский Надежда.