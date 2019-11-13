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13ноября
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сегодня, 13:37 0

HBO планирует снять продолжение сериала «Друзья»

HBO планирует снять продолжение сериала «Друзья»
Фото: постер сериала

Телеканал HBO ведёт переговоры с Warner Bros. о съёмках продолжения знаменитого сериала «Друзья». Известно также, что пишется новый сценарий совместно с создателями сериала Мартой Кауффман и Дэвидом Крейном.

Как сообщают СМИ, сделка пока в зачаточном состоянии и может сорваться. Но в случае подписания на экраны вернётся весь звёздный состав: Рэйчел (Дженнифер Энистон), Моника (Кортни Кокс), Фиби (Лиза Кудроу), Джоуи (Мэтт Леблан), Чендлер (Мэттью Перри) и Росс (Дэвид Швиммер).

HBO и Warner Bros. Пока официально не дали комментарий по появившейся информации, сообщает Life.

Сериал «Друзья» вышел на экраны в 1994 году. На протяжении 10 лет вышло 10 сезонов, каждый из которых имел огромный успех. Сериал признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения, а постановка и творческая группа получили множество наград, в том числе шесть премий «Эмми» и премию «Золотой глобус».

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#кино #ТВ

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