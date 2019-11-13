Зимой в Благовещенске откроют около 60 ледовых площадок

В областном центре Приамурья откроется около 60 ледовых площадок. На 13 из них посетителям предложат взять коньки и ледянки напрокат. На Амур.инфо – адреса, график работы и стоимость пользования инвентарем.

С услугами проката инвентаря будут работать 13 площадок: стадион «Юность», городской парк культуры и отдыха, стадион «Амур», каток на площади имени Ленина, хоккейный клуб «Олимпик», лыжная база «Динамо», торгово-развлекательный комплекс «Острова» и на базах отдыха и БГПУ, сообщает администрация Благовещенска. Все катки оснащены раздевалками.

14 катков планируется организовать на территории школ. Три ледовые площадки зальют на территориях производственных предприятий. Кроме того, планируется заливка около 30 ледовых площадок во дворах домов.

Первые площадки начнут заливать в конце ноября.

Ледовые площадки с услугой проката инвентаря

Место нахождения Открытие График работы Цена руб./час Хоккейный клуб «Олимпик», ул. Василенко, 11/3 30 ноября суббота–воскресенье, с 14.00 до 20.00; в каникулы по отдельному графику 100 рублей взрослый, 50 рублей детский Лыжная база «Динамо», Моховая Падь среда-воскресенье, с 11.00 до 16.00 100 рублей Семейный пансионат «Берлога», Плодопитомник, ул. Клубничная, 35 начало декабря 10.00-22.00 вход на базу 250 рублей, прокат 100 рублей ТРЦ «Острова», Ледовая арена 20 августа будни 18.30-24.30, выходные 12.00-21.30 взрослый 200 рублей, детский 150 рублей БГПУ, ул. Трудовая, 8 24 ноября будни 18.00-22.00, выходные 11.00-22.00 100 рублей Стадион «Юность», Краснофлотская, 6 23 ноября в выходные и праздничные дни с 12:00 до 20:00 100 рублей Городской парк, ул. Ленина, 144 30 декабря вторник-воскресенье с 12.00 до 20.00 70 рублей Стадион «Амур», ул. Ленина, 160 29 ноября вторник, среда, пятница с 16.00 до 20.00; суббота, воскресенье с 13.00 до 20.00 100 рублей Площадь им. Ленина 25-28 декабря выходной день – понедельник. будни с 17.00 до 21.00; суббота, воскресенье с 12.00 до 21.00 100 рублей Комплекс «Золотой Дракон», 4 км Игнатьевского ш. конец ноября круглосуточно входит в стоимость посещения комплекса 180 рублей База отдыха «Зеленая», с. Белогорье 20 ноября круглосуточно входит в стоимость посещения базы 500 рублей База отдыха «Снежинка», Моховая Падь 1 декабря ежедневно с 10:00 до 17:00 часов 100 рублей База отдыха «Дача», с. Садовое, ул. Садовая, 2/1 входит в стоимость посещения базы

Ледовые площадки без проката инвентаря

Место нахождения Дата начала работы График работы Парк Дружбы, микрорайон 22 ноября Ежедневно с 09.00 до 18.00 Стадион «Спартак», ул. Пионерская,51 работает в течение года Ежедневно проходит учебно-тренировочный процесс

Школьные ледовые площадки