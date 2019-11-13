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13ноября
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В Приамурье осудили братьев из Украины, зарабатывавших в ломбардах мошенничеством

В Приамурье осудили братьев из Украины, зарабатывавших в ломбардах мошенничеством
Фото: pixabay.com

В Амурской области суд вынес приговор по уголовному делу о хищении денежных средств из ломбардов. Фигуранты дела – двое жителей Украины – получили реальные сроки лишения свободы.

Установлено, что в августе 2017 года два брата, действуя в составе организованной группы, совершали в Алтайском, Забайкальском краях и Амурской области хищения денег из ломбардов.

Согласно отведенным ролям, один из братьев, взяв золотое украшение и идентичное украшение из сплава иных металлов, интересовался в ломбарде об условиях предоставления ему займа под залог драгоценности. Он передавал золотое украшение для определения его подлинности, взвешивания и оценки. Убедившись, что изделие действительно выполнено из драгоценного металла, товаровед сообщала сумму займа, которая может быть представлена под его залог. После этого мужчина незаметно подменял проверенное изделие на идентичное по виду и весу, соглашался на оформление залога. Получив деньги, злоумышленник на автомобиле, в котором его ждал брат, скрывался с места преступления.

Действуя таким образом, подельники похитили около 500 тысяч рублей.

Вину в совершении преступлений братья признали частично. Благовещенский городской суд, рассмотрев материалы уголовного дела, назначил одному из мужчин 6 лет лишения свободы, второму – 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительных колониях строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил, сообщает прокуратура Амурской области.

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#криминал #происшествия #суды

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