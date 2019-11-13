Владимир Соловьев оскорбил амурского журналиста и посоветовал мэру Белогорска вытащить из ушей серу (видео)

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Во вторник, 12 ноября, в эфире радиостанции «Вести FM» вышла программ «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Известный журналист крайне негативно высказался в адрес ведущего «Авторадио-Благовещенск» Павла Савинкина и главы Белогорска Станислава Мелюкова.

Мэр Белогорска после просмотра одного из выпусков телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» написал в своем инстаграм-аккаунте о недостоверных сведениях, прозвучавших в выпуске. Он также выложил фрагмент записи, где Соловьев произносит фразу: «…отобрать медицину и образование у муниципалитетов и отдать власти». Станислав Мелюков напомнил, что с 1 января 2012 года местное самоуправление в стране не занимается здравоохранением, соответствующие полномочия по федеральному закону переданы области.

Главу Белогорска процитировали амурские СМИ, в том числе печатные. А ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин в ежедневном обзоре прессы, который публикуется на Амур.инфо, в числе прочих упомянул и это событие. «Еще рассказывается, что мэр Белогорска Станислав Мелюков уличил телепропагандиста Владимира Соловьева в незнании законов. Сделал это, правда, не в прямом эфире с Соловьевым, а в своем Инстаграме, так что сам Соловьев так и не узнал, что не знает законов», – написал Павел Андреевич.

Владимир Соловьев об этом все-таки узнал и очень жестко отреагировал. Учитывая его реакцию, ему не понравилось именно слово «пропагандист». Ближе к концу первого часа программы «Полный контакт» он вдруг упомянул, что на него «обиделся какой-то амурский деятель» – судя по всему, он говорил о Станиславе Мелюкове.

«Мне это очень понравилось: он на меня обиделся. Он пришел в ужас от того, что, оказывается, Соловьев не понимает… "Мэр Белогорска Станислав Мелюков уличил телепропагандиста, – пишет Амур.инфо – в незнании". Значит, это какой-то ведущий "Авторадио-Благовещенск" Павел Савинкин. Павел Савинкин, это ты бездарный, тупой пропагандист. Язык себе засунь в одно место перед тем, как будешь в следующий раз говорить. Вот просто, чтобы тебе было понятно… пропагандист… Ты кто? Сидит там, значит, из себя че-то корежит.

"В своем Инстаграме Станислав Мелюков уличил телепропагандиста"… Ты, тварь продажная, или право имеющий… Ой, там тварь дрожащая… Это я сейчас не про Мелюкова, а про этого составителя из Амур.инфо. "Соловьев-таки не знал, что не знает законов". Что еще интересно. Значит, что пишет этот нечестный Мелюков. Что Соловьев не знает, что, оказывается, медицина уже давно не у муниципалитета, а у региона. Значит, скажите Мелюкову – я не знаю, чего он мэр и как его избрали, – чтобы он эфиры слушал внимательно. Я говорил, что это должно идти к государству. Понятно? К государству – к федеральной власти. А о том, что это – какой кошмар, – что это у муниципалитетов отбирают, кричал Станкевич. Серу из ушей вытаскивай, мэр», – так, не стесняясь в выражениях, говорил Владимир Соловьев в прямом эфире.

Эти высказывания уже разошлись в Сети. О реакции Соловьева Павел Савинкин узнал от коллег.

«Он просто показал себя хамом, вот и все. Он высокообразованный человек, я это понимаю. Я ни в коем случае не умаляю его образовательных достоинств, но то, что он поступил, как хам, невозможно отрицать. Я не понимаю, чем его обидело слово "телепропагандист". В своем обзоре я повторяю, по сути, только то, что написано в газетах. В газете было написано "телеведущий", я сказал "пропагандист". Но я учился в университете специально журналистике, я знаю, что такое пропаганда. Это распространение каких-то фактов, аргументов, сведений с целью формирования общественного мнения. В данный момент он – телеведущий – выступает как пропагандист, и ведь это естественно. Это невозможно отрицать. Он формирует общественное мнение, он телепропагандист в данной ситуации, когда он ведет свою программу. И чем я его оскорбил, абсолютно не могу понять. Сказать, что я очень сильно обиделся и прочее… Я, наверное, просто немножко расстроился, что меня не понял, оказывается, все-таки достаточно умный человек. Не понял, ну и ладно. А то, что, как хам, поступил – бог ему судья», – прокомментировал ситуацию Павел Савинкин.

«В суд, конечно, я подавать не буду. Не вижу смысла. Дискуссия всегда полезна для общества. Для меня видео не было оскорбительно, это дискуссия. Ставить оценки, кто какие выражения употреблял – наверное, пусть судят зрители и слушатели. Я полагаю, что все мы делаем одно большое общее дело, делаем так, чтобы Россия была сильной. И если мы у себя на местах будем заниматься каждый своим делом, то от этого наша страна только выиграет. Поэтому, разумеется, уважаемый телеведущий хорошо разбирается в вопросах внешней политики и внутренней политики. Но, судя по всему, не очень разбирается в вопросах местного самоуправления. Но, собственно говоря, надо это осознавать и какие-то ошибки, сделанные во время эфиров очень серьезных, которые в том числе и я смотрю, их нужно признавать. Я думаю, это пойдет на пользу всем», – отреагировал на услышанное в свой адрес Станислав Мелюков.