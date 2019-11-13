Сотрудников транспортной полиции вооружат электрошокерами

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о праве сотрудников подразделений транспортной безопасности использовать электрошокеры. Замдиректора Росгвардии Сергей Захаркин ранее уточнял, что речь идет об электрошокерах мощностью до 9 Дж/сек.

Согласно документу, применять устройства работники таких структур смогут для отражения нападения на объекты транспортной инфраструктуры, транспортные средства и на них самих, а также для пресечения сопротивления, оказываемого нарушителем сотрудникам при исполнении.

Кроме того, электрошокер предлагается использовать при задержании лиц, застигнутых при совершении преступления или административного правонарушения, если они пытаются скрыться, или есть «достаточные основания полагать, что они намерены оказать вооруженное сопротивление».

Полицейские будут обязаны предупредить о намерении применить электрошокер. И только в исключительных случаях, когда возникает реальная опасность для пассажиров, могут действовать без предупреждения.

При этом в документе уточняется, что работники подразделений транспортной безопасности должны стремиться к тому, чтобы причиняемый при этом вред был минимальным, а лицам, получившим телесные повреждения, они обязаны оказать первую помощь, сообщает Федеральное агентство новостей.

Кроме того, электрошокеры и искровые разрядники нельзя будет применять в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и малолетних. Исключением в этом случае будут случаи, если эти лица совершают нападение, которое угрожает жизни или здоровью работников подразделений транспортной безопасности либо пассажирам.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

В прошлом году в ходе досмотра пассажиров сотрудники служб безопасности изъяли 247 единиц огнестрельного оружия, 56,5 тысячи боеприпасов и 32 килограмма взрывчатых веществ, дополняет «Российская газета».